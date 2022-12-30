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30 Aralık 2022 Cuma 17:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 17:30:00

Hastanedeki çocuklara yılbaşı sürprizi

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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çocuklara hazırlanan yılbaşı kutlaması renkli anlara sahne oldu.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavileri devam eden çocuklara hazırlanan yılbaşı kutlaması renkli anlara sahne oldu. Gönüllü tıp fakültesi öğrencileri tarafından Çocuk Hastalıkları Kliniği'nde gerçekleştirilen etkinlikte, çocuklara hediyeler dağıtıldı.

Sürpriz kutlama karşısında çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Noel baba kostümlü öğrenci, çocukların ilgi odağı olurken masal ve çizgi film karakterlerinin kostümlerine bürünmüş gönüllüler de çocuklarla birlikte oyunlar oynadı.

Etiketler : cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi çocuk yılbaşı kutlama
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