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03 Kasım 2023 Cuma 07:37:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 07:37:00

Hastanede masal saati

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Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Özge Özdemir Vidin, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara anlattığı masallarla keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Bursa Gemlik Devlet Hastanesi'nde görevli Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Özge Özdemir Vidin, hastanede yatarak tedavi gören çocuklara anlattığı masallarla keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Masal saatini ilgiyle takip eden çocuklar için hastanenin çocuk servisinde kurulan küçük bir kütüphane de bulunuyor. Masalları daha sonra kendileri de okuma imkanı olan çocuklar, bu sayede hastanede kaldıkları süre boyunca kitaplarla vakit geçiriyor. Vidin, masal okuma etkinliğini, kızının doğumu sonrasında masalları öğrenmesi ve ona anlatmaya başladıktan sonra hayata geçirdiklerini ifade etti.

Küçük yaşlardaki çocukların hastane ortamında sıkıldığını belirten Vidin, şunları kaydetti:

"Nöbetlerde ya da hastaneye erken geldiğimde masallar anlatmaya başladım. Özellikle hastanede uzun süre tedavi gören çocukların gerçekten ihtiyaçları oluyor, sıkılıyorlar. Onlarla beraber masal anlatmak, masalları konuşmak çok hoşuma gidiyor. Aynı zamanda serviste çocuk kütüphanesi kurduk. Burada tedavi gördükleri süre boyunca kitap karıştırmaları, okumaları çok güzel ve verimli oluyor."

Etiketler : bursa hastane çocuk masal
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