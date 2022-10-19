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19 Ekim 2022 Çarşamba 20:00:00 - Güncelleme:19 Ekim 2022 Çarşamba 20:00:00

Hastane odasında mutlu son! Yoğun bakımda aşk

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Kalp krizi geçiren hastayı saniyelerle yarışarak yaptığı kalp masajıyla hayata döndüren Selin Hemşire, süreç içinde görüştüğü hastanın oğlu ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift, "Bizimki kriz anlarında birbirine destekle başlayan bir aşk" dedi.

ARABANIN İÇİNDE İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Ankara'da yaşayan 28 yaşındaki hemşire Selin Akca, 2 yıl önce Ankara Şehir Hastanesi'nde görev yaptığı sırada, o dönem uzaktan tanıdığı arkadaşı Mert Kayılı'dan bir telefon aldı. Mert, 67 yaşındaki babasının yoğun göğüs ağrısı çektiğini belirterek yardım istiyordu. Durumun ciddiyetini fark edip aileden hemen Ankara Şehir Hastanesi'ne gelmelerini isteyen Selin Hemşire, baba oğlu acil servis kapısında karşıladı. Baba Ali Turan Kayılı'nın solunumunun durduğunu görünce sedyenin gelmesini beklemeden arabanın içinde kalp masajı yapmaya başladı.

Gelin Selin Akca, "Acil servisin önünde arabanın kapısını açtığımda babamın solunumunun durduğunu gördüm. Mert panikten donup kalmıştı" dedi. Damat Mert Kayılı "Bazen çok kötü görünen olayların altından bir hayır çıkabiliyor. Bu sürecin böyle gelişeceğini hiçbirimiz tahmin edemezdik" diye konuştu.

BİR BUÇUK AYLIK SÜRECİ HATIRLAMIYOR

Acil servise kadar kalp masajını sür- düren hemşire, bu sayede Kayılı'nın yaşama dönmesini sağladı. Kayılı, hastanede uzun süre tedavi gördü. Yoğun bakım ve serviste devam eden zor günler, oğlu Mert Kayılı ve Selin Hemşire'nin birbirini daha iyi tanımasına ve yakınlaşmalarına neden oldu. Hastane sürecinde bir birlerine aşık olan çift, kısa süre önce nikah masasına oturarak bir ömür beraberliğe "evet" dedi. Bir buçuk ay yoğun bakımda kaldığını ve hiçbir şey hatırlamadığını söyleyen kayın- peder Ali Turan Kayılı, "O kötü olay böyle bir mutluluğa vesile oldu" dedi.

Etiketler : hastane yoğun bakım aşk hemşire
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