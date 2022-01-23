Hastalıkları farklı repertuarları aynı

Ankara'da kanser tedavisi gören, beyin kanaması geçiren ve görme engelli 30 ile 70 yaş aralığındaki 40 kişi bir araya gelip koro kurdu.



Altındağ Belediyesi'nce açılan kursta ritim, nota ve ses eğitimi alan koro üyeleri sağlık mücadelesini, seslendirdikleri parçalarla güçlendiriyor.