23 Ocak 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:23 Ocak 2022 Pazar 16:00:00
Hastalıkları farklı repertuarları aynı
Ankara'da kanser tedavisi gören, beyin kanaması geçiren ve görme engelli 30 ile 70 yaş aralığındaki 40 kişi bir araya gelip koro kurdu.
Ankara'da kanser tedavisi gören, beyin kanaması geçiren ve görme engelli 30 ile 70 yaş aralığındaki 40 kişi bir araya gelip koro kurdu.
Altındağ Belediyesi'nce açılan kursta ritim, nota ve ses eğitimi alan koro üyeleri sağlık mücadelesini, seslendirdikleri parçalarla güçlendiriyor.
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