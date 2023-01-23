Hastalık unutturan palyaço sürprizi
Erzurum'da üniversite öğrencileri, "palyaço" kıyafeti ile hastanede tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı.
Erzurum'da üniversite öğrencileri, "palyaço" kıyafeti ile Atatürk Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı. Renkli Dokunuşlar Grubu üyeleri, tedavi gören çocukların yanı sıra, hasta yakınları ve bazı sağlık çalışanları ile müzik eşliğinde oyunlar oynayıp halay çekti.
- Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
- Balyoz Planı davası karar için ertelendi
- 10 bine yakın ehliyet iade edilecek
- İzmir merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 6 tutuklama
- Diyarbakır'ın "Gaffar Baba"sı Ali Gaffar Okkan
- Konya'da barınakta köpeği eziyet ederek öldüren 2 sanık hakkındaki cezaya itiraz edildi