Hastalık unutturan palyaço sürprizi

Erzurum'da üniversite öğrencileri, "palyaço" kıyafeti ile Atatürk Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören çocuklara sürpriz yaptı. Renkli Dokunuşlar Grubu üyeleri, tedavi gören çocukların yanı sıra, hasta yakınları ve bazı sağlık çalışanları ile müzik eşliğinde oyunlar oynayıp halay çekti.

