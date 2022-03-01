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01 Mart 2022 Salı 19:00:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 19:00:00

Hastalığı unutturan masallar

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Cam kemik hastası İlknur, okula gidemiyor diye öğretmen Rezan Ezer gönüllü olarak ona ders vermeye başladı. Küçük kızın odasını sınıfa çeviren fedakar öğretmen, ona önce okuma yazma öğretti, sonra da masallar okuyarak hayal dünyasını genişletti.

HASTALIĞI OKULA GİTMESİNE ENGEL

Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde, cam kemik hastası 9 yaşındaki İlknur Akyol, dinlediği masallarla gülüp eğleniyor, hastalığını unutuyor. Kansu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastalığı nedeniyle okula gidemeyen İlknur'un yüzü, masal anlatıcısı Rezan Ezer ile güldü.

Öğretmen Rezan Ezer "Eğer çocuğumuz masallara gidemiyorsa, masallar ona gitsin o halde, diye düşündüm" dedi.

OKULDAKİ SINIFI ODASINA GETİRDİ

Durumu öğrenen Altınözü Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Rezan Ezer, gönüllü olarak İlknur'un evine gitmeye başladı. İlknur'un odasını adeta sınıfa dönüştüren Rezan öğretmen, okuma yazma öğretmesinin yanı sıra minik kıza Anadolu masalları anlatarak hastalığını unutturuyor. Ona okuma alışkanlığı kazandırıyor.

Etiketler : cam kemik hastası rezan ezer öğretmen yaşam
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