Hastalığı unutturan masallar

Hatay'ın Altınözü İlçesi'nde, cam kemik hastası 9 yaşındaki İlknur Akyol, dinlediği masallarla gülüp eğleniyor, hastalığını unutuyor. Kansu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "Osteogenesis Imperfecta" hastalığı nedeniyle okula gidemeyen İlknur'un yüzü, masal anlatıcısı Rezan Ezer ile güldü.

Öğretmen Rezan Ezer "Eğer çocuğumuz masallara gidemiyorsa, masallar ona gitsin o halde, diye düşündüm" dedi.

OKULDAKİ SINIFI ODASINA GETİRDİ



Durumu öğrenen Altınözü Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinden Rezan Ezer, gönüllü olarak İlknur'un evine gitmeye başladı. İlknur'un odasını adeta sınıfa dönüştüren Rezan öğretmen, okuma yazma öğretmesinin yanı sıra minik kıza Anadolu masalları anlatarak hastalığını unutturuyor. Ona okuma alışkanlığı kazandırıyor.