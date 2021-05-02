Hastalığa inat hayata sarıldı

İzmir'de iltihaplı bağırsak hastalığı Crohn nedeniyle 75 kilodan 38 kiloya kadar düşen bir çocuk annesi Aslı Mercan Sarı (34), hayata dört elle sarılarak hastalıkla yaşamayı öğrendi. Kitap yazmaya başlayan, kimsesiz çocuklara destek olan ve bir dergide çalışma hayatına atılan Sarı, hastalıkla mücadelede psikolojinin çok önemli olduğunu söyleyerek, "Pes etmemek çok önemli. Hayat güzel, ucundan tutmak, bırakmamak gerekiyor. Ben başardım" diye konuştu.

