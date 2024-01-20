Hasta yakınlarına ‘Refakatçi eğitimi'

Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ekipleri Evde bakım hizmetleri çerçevesinde yatağa bağlı ve bakıma muhtaç hastaların refakatçilerine yaşam alanlarında uygulamalı eğitim veriyor. 2 Mayıs 2023'ten bu yana 55 kişi refaketçi eğitimi aldı.

Eğitimler, deneyimli sağlık personeli tarafından hasta yakınlarına verilirken, eğitim içeriği hastanın yatak yarasının oluşmaması, beslenmesi, psikolojik durumum stabil halde tutulması, kişisel bakımı, silme, banyosunun yapılması gibi birçok ayrıntılı konudan oluşuyor.