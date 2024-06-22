Türkiye, mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıklarının etkisi altında. Güneşli sıcak günler yeni haftada da sürecek. Meteorolojinin 5 günlük hava durumu raporuna göre yarından itibaren ülke genelinde sıcaklık bir kademe daha artacak. İstanbul'da hava sıcaklığının 33, Ankara ve Bursa'da 35, İzmir'de ise 39 derece olması bekleniyor.

EN SICAK 5 SAATLİK ARAYA DİKKAT

Uzmanlar özellikle Türkiye'nin güneyinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların saat 11 ila 16 arasında dışarı çıkmaması gerektiği görüşünde. Öte yandan Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, "Önümüzdeki bir hafta 10 günlük periyoda baktığımızda sadece Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışlar var" diye konuştu.