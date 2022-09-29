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29 Eylül 2022 Perşembe 15:30:00 - Güncelleme:29 Eylül 2022 Perşembe 15:30:00

Hasta eşi için kaldırımı bahçeye çevirdi, belediye de destek verdi

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ESKİŞEHİR'de felç geçiren 56 yıllık eşi Mücella Çetin (76) için doktorların 'Daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor' uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma çiçekler ve ağaçlar koyarak bahçeye çeviren Memduh Çetin'e (80), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Belediye görevlileri kaldırımdaki bahçeyi ve çiçekleri temizleyip yeni saksı çiçekleri getirdi.

ESKİŞEHİR'de felç geçiren 56 yıllık eşi Mücella Çetin (76) için doktorların 'Daha çok güneş görmesi ve oksijen alması gerekiyor' uyarısıyla evinin önündeki kaldırıma çiçekler ve ağaçlar koyarak bahçeye çeviren Memduh Çetin'e (80), Eskişehir Büyükşehir Belediyesi destek oldu. Belediye görevlileri kaldırımdaki bahçeyi ve çiçekleri temizleyip yeni saksı çiçekleri getirdi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan Mücella Çetin, yaklaşık 15 yıl önce beyin kanaması sonucu felç geçirdi, yürüme güçlüğünün yanı sıra hafıza kaybına uğradı. 11 yıl önce beyin ameliyatı olan Mücella Çetin'in 56 yıllık eşi Memduh Çetin'e doktorlar gittikleri kontrollerde 'Güneş görecek, vitamin alacak, daha çok oksijene ihtiyacı var' uyarısında bulundu. Eşinin, çam ağaçları ve çiçekler arasında yaşayarak yaşam kalitesini emekli maaşıyla yükseltmek için kolları sıvayan Memduh Çetin, geçen yıl Vişnelik Mahallesi'ndeki apartman dairesini kiraya verdi. Ardından da Mamure Mahallesi'nde iki katlı bir apartmanın girişteki dairesini kiraladı. Çetin, eşinin daha rahat dolaşıp dışarı çıkabilmesi için daire içine ve kapıdan bina çıkışına kadar duvara demir aparatlar monte etti. Memduh Çetin, saksılara çam ağacının yanı sıra çeşitli çiçekler dikerek, evinin önündeki sokağı ve kaldırımı bahçeye çevirdi. Eskişehir Valiliği'nin yanı sıra belediye ekipleri de Memduh Çetin'in eşi için yarattığı bahçeye rahat oturabilmeleri amacıyla banklar ve çiçekler verdi. 3 çocuk ve 5 torunları olan çiftin yaşam alanına çevredekiler de 'Sevgililer ve Aşıklar Parkı' adını verdi.

KALDIRIMI TEMİZLEYİP, YENİ ÇİÇEK EKTİLER

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı görevlileri, Memduh Çetin'in eşi için hazırladığı bahçede temizlik yaptı. 10 kişilik ekip, kuruyan yapraklarını temizleyip, saksıların gübrelerini değiştirdi. Çetin'e 5 kasa çiçek hediye eden ekipler gün boyu kaldırımdaki bahçeyi elden geçirdi. Büyükşehir ekiplerine teşekkür eden Memduh Çetin, evlerinin önünde zevkle yaşadıklarını ifade ederek, "Çok memnunum, sevenler sağ olsun. Bugün de destek oldular, hepsine teşekkür ederim. Dört tane de zakkum ağacı gönderdiler, çiçek de gönderdiler. Sabah pencereden bakıyorum, burcu burcu her yer çiçek. Zakkum ağaçları açıyor. Her şeyim var çok şükür. Zevkle yaşıyorum. Çiçekler de geldi. Allah yollayandan razı olsun" dedi.

TEDAVİ VE BAHÇE İYİLEŞME SAĞLADI

Memduh Çetin, ilaçlı tedavinin yanı sıra yanı doktor tavsiyesine uyarak evlerinin önüne yaptığı bahçenin eşinde iyileşme sağladığını, daha önce çocuklarını bile tanıyamazken, hafızasının yerine geldiğini söylemişti.

Etiketler : sta eşi için kaldırımı bahçeye çevirdi KALDIRIM BAHÇE Memduh Çetin
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