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07 Haziran 2024 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 09:00:00

Hassas burunlar görev başında

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Jandarmanın narkotik dedektör köpekleri düzenli eğitimle her an göreve hazır.

Erzurum'da hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan "Saz", "Miço" ve "Amber"e görev dışındaki zamanlarda kondisyon eğitimi verilip narkotik dedektör köpeklerin zinde kalmaları sağlanıyor.

Narkotik dedektör köpekler, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele eden jandarma ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.

Etiketler : erzurum uyuşturucu operasyon hassas burunlar narkotik dedektör köpekleri
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