Hassas burunlar görev başında

Erzurum'da hassas burunlarıyla uyuşturucu operasyonlarında aktif görev alan "Saz", "Miço" ve "Amber"e görev dışındaki zamanlarda kondisyon eğitimi verilip narkotik dedektör köpeklerin zinde kalmaları sağlanıyor.

Narkotik dedektör köpekler, doğu ile batı arasında geçiş noktası konumundaki kentte, terör örgütünün finans kaynağı uyuşturucuyla mücadele eden jandarma ekiplerinin en büyük destekçisi oluyor.