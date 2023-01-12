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12 Ocak 2023 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2023 Perşembe 19:00:00

Hasretine 3 bin km pedal çevirdi

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Alman vatandaşı 33 yaşındaki Madeline babasının bir Türk olduğunu 7 yıl önce öğrendi. İşi nedeniyle bir türlü Türkiye'ye gelemeyince istifa etti, bisiklet aldı ve 4.5 ay boyunca pedal çevirerek Kayseri'de yaşayan babasının yanına geldi.

Alman vatandaşı 33 yaşındaki Madeline babasının bir Türk olduğunu 7 yıl önce öğrendi. İşi nedeniyle bir türlü Türkiye'ye gelemeyince istifa etti, bisiklet aldı ve 4.5 ay boyunca pedal çevirerek Kayseri'de yaşayan babasının yanına geldi.

SOSYAL MEDYADA DA İLGİ GÖRDÜ

Almanya'da büyüyen 33 yaşındaki Madeline Hoffmann, 7 yıl önce babasının bir Türk olduğunu öğrendi. O dönem Avustralya'nın Sidney kentinde yaşayan ve moda tasarımcılığı yapan Madeline, babasıyla tanışmak için bir yolculuk yapmaya karar verdi. Bu süreçte işinden istifa eden genç kız, Almanya'ya döndü ve 23 Ağustos 2022'de Türkiye'ye gelmek üzere bisikletle yolculuğuna başladı. Bu yolculuğu sosyal medya hesabından ayrıntılarıyla takipçileriyle paylaşan Madeline, bloğunda da yolda karşılaştıklarını, yaşadıklarını ve duygularını yazdı.

TÜRK KÜLTÜRÜNÜ ÖĞRENMEK İSTİYOR

Yaklaşık 4,5 ay süren yolcuğun ardından Kayseri'ye ulaşan Madeline, 64 yaşındaki babası Duran Tekin ile bir araya geldi. Genç kız, 26 yaşında yarı Türk olduğunu öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını ve "kökeninin diğer yarısını keşfetmek ve kendini bulmak" için bir yolculuğa çıkmaya karar verdiğini söyledi. Madeline, "Babamı kapının önünde beklerken sırtımı döndüm çünkü ilk gördüğüm an ne hissedeceğimi bilemiyordum. Çok mutluyum. Türk müziği dinlemek, Türk yemekleri yemek ve birkaç Türkçe kelime öğrenmek istiyorum" dedi.

Babasına kavuşan Madeline Hoffmann, "33 yıldır bu anı bekliyordum. Apartmanın girişine gelince çok tuhaf bir andı. Babamın aşağıya geldiğini biliyordum ve bakmaya korktuğum için kapıya sırtımı döndüm. Neler hissettiğimi tarif etmeye çalışmak çok zor. İkinci parçamın geldiğini görmek çok ilginçti" dedi.

1973'te gittiği Almanya'da tanıştığı bir kadından iki kızı olduğunu anlatan Duran Tekin, 28 yıl sonra yaşadıkları yerin belediyesine ve kızlarının dayısına ulaştığını, böylece kızlarının izini bulduğunu belirtti. Büyük kızıyla 28 yıl sonra Almanya'da görüştüğünü ifade eden Tekin, Madeline ile görüşemediğini anlattı

Etiketler : madeline baba türkiye bisiklet madeline hoffmann avustralya
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