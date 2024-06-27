Haşerelerden nasıl kurtulabiliriz?

Sıcaklıkların artmasıyla adeta evimizin kabusu haline gelen hamam böcekleri ve çeşitli haşereler kimi zaman duvarlardaki çatlaklardan kimi zamansa borulardan evimize girebiliyor.

HAMAM BÖCEKLERİNDEN KURTULMAK İÇİN DOĞAL YÖNTEMLER

Evimizi istila eden haşereler, önü alınmadığı takdirde hızla yumurtlayıp çoğalabiliyor. Bu nedenle birçok insan hamam böcekleri probleminin çözümünü çeşitli kimyasal haşere kovucu ilaçlarda arıyor. Fakat daha pratik ve doğal çözümlerle hamam böceklerinden kurtulmak mümkün. İşte evlerin baş belası hamam böcekleri ve haşerelerden kurtulmak için doğal çözümleri...

SOĞAN VE KARBONAT KARIŞIMI

Evinizin istenmeyen misafiri haşerelerden kurtulmanın en etkili yöntemi şüphesiz soğan ve karbonat ikilisi. Rendelenen soğan bir yemek kaşığı karbonat ile karıştırılır ve hamam böceklerinin gireceği noktalara sürülür. Böylece hamam böceklerinden kurtulabilirsiniz.

LİMON VE DEFNE YAPRAĞI

Hamam böceklerinden kurtulmanın bir diğer doğal çözümü ise limon ve defne yaprağı ikilisi. Nitekim böceklerin bu iki bitkinin kokusundan rahatsız olduğu biliniyor.

Haşerelerden kurtulmanın bir diğer etkili yöntemi ise ıslak alanların mümkün olduğunca kuru tutulması. Zira bu böcekler nemli ve ıslak ortamları severler. Haşerelerden tam olarak kurtulmanız için yaşadığınız ortamın kuru olması oldukça elzem.

HAŞERELER NEDEN EVLERE GİRİYOR?

Karanlık ve nemli ortamları seven bu böcek türleri çoğu zaman lavabo, tuvalet ve mutfak gibi suyun bol olduğu ortamlarda görülüyor. Ortamın nemli ve karanlık olmasının yanı sıra temizliği de haşerelerin yoğunluğunu etkiliyor. Zira hamam böcekleri pis bulaşıkların ve çöpün olduğu ortamda daha sık gözlemleniyor.

Ayrıca böcekler dışardan taşınan eşyalar ya da ürünlerin içinde de evinize girmiş olabilir. Bu nedenle paketler eve girmeden önce muhakkak kontrol edilmeli.