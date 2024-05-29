"Hasenik pestili" tescillendi!

Türkiye'de geleneksel yöntemlerle üretilen ve turizmde önemli bir yere sahip eşsiz lezzetler, Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasına önemli bir yere sahip.

Son yıllarda hız kazanan coğrafi işaret tescil belgelerinin sıradaki durağı Şanlıurfa oldu.

Şanlıurfa'ya özgü Hasenik pestili, coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Her yıl bağ bozumunda toplanan üzümlerle geleneksel yöntemlerle üretilen Hilvan yöresinin meşhur Hasenik pestili, coğrafi işaretle tescillendi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, yaklaşık dört yıl süren inceleme ve değerlendirmelerin ardından Hasenik pestiline coğrafi tescil belgesi verdi.