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24 Mayıs 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2024 Cuma 10:30:00

Hasatla terapi

Kaynak: SONER KAN

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Adana'da Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hastalar bahçe işleri yaparak şifa buluyor. Toprakla buluşturdukları tohumların meyvelerini bugünlerde toplayan hastalar üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

HAYATA BAĞLAYAN ETKİNLİK

Adana'da 40 yıldır hizmet veren Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde hastalara bağ bahçe işleri ile terapi yapılıyor. Hastalar, 'bahçe terapisi' kapsamında ilkbaharda toprakla buluşturdukları domates, salatalık, fasulye, patlıcan ve kabağın hasadını gerçekleştirdi. Söz konusu terapiyle de hastaların, hayata bağlanmaları, yaşamdan zevk alıp, kendilerini işe yarar hissetmeleri ve çevreyle bağlantı kurmaları sağlanıyor.

HASTA YAKINLARI ÇOK MUTLU

Hastalara yönelik 'iş ve uğraş terapisi' kapsamında; hastane bahçesinde oluşturulan; 'açık alan terapi ünitesi'nde boy veren sebzelerin ürünlerini toplayan Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi sakinleri, renkli görüntüler oluşturdu. Söz konusu ürünlerin hasadının ardından, yaz dönemi için yeni bitkilerin ekilmesi için de çalışmalara başlandığı bildirildi. Hem hastalar, hem de hasta yakınları bu uygulamadan memnun.

Etiketler : adana bahçe hasat terapi
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