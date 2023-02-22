Hasar gören araçlar onarılıyor

Bina enkazlarında zarar gören araçlar oto tamirhanelerinde tamir edilmeye başlandı. Depremde hasar gören araçlarının bakımını yapmak isteyen vatandaşlar Adıyaman Küçük Sanayi Sitesine araçlarını getirmeye başladı. Üzerine enkaz düşmesi sonucu camları kırılan vatandaşlar araç camlarını değiştiriyor. Geceleri araçlarında uyudukları için camın olmamasından dolayı üşüdüklerini bu yüzden de cam değişimine geldiklerini dile getiren vatandaşlar, sanayi sitesinde ise 3-5 iş yerinin faaliyet gösterdiğini diğerlerinin ise kapalı olduklarını dile getirdi.