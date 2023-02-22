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22 Şubat 2023 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2023 Çarşamba 18:00:00

Hasar gören araçlar onarılıyor

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Bina enkazlarında zarar gören araçlar oto tamirhanelerinde tamir edilmeye başlandı.

Bina enkazlarında zarar gören araçlar oto tamirhanelerinde tamir edilmeye başlandı. Depremde hasar gören araçlarının bakımını yapmak isteyen vatandaşlar Adıyaman Küçük Sanayi Sitesine araçlarını getirmeye başladı. Üzerine enkaz düşmesi sonucu camları kırılan vatandaşlar araç camlarını değiştiriyor. Geceleri araçlarında uyudukları için camın olmamasından dolayı üşüdüklerini bu yüzden de cam değişimine geldiklerini dile getiren vatandaşlar, sanayi sitesinde ise 3-5 iş yerinin faaliyet gösterdiğini diğerlerinin ise kapalı olduklarını dile getirdi.

Etiketler : Hasar gören araçlar onarılıyor Depremde hasar gören Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi

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