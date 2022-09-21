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21 Eylül 2022 Çarşamba 13:32:00 - Güncelleme:21 Eylül 2022 Çarşamba 13:32:00

Hasan Burak Akyıldız: Ev dekorasyonu ruh sağlığını etkiliyor

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Yaşam alanlarının ruh sağlığı üzerinde büyük etkisi var. O etkileri ve dekorasyonun “terapi” özelliğini iç mimar Hasan Burak Akyıldız anlattı.

Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Ofisi ile Duduu Studio'nun kurucusu Hasan Burak Akyıldız, yaşam alanlarının ruh sağlığı üzerinde büyük rol oynadığını söyledi. Akyıldız, doğru dekorasyona sahip bir yaşam alanının enerjiyi artırdığını ve rahatlatıcı bir etki yarattığını belirtti: "Depresyon bir 'modern zaman' hastalığı. Tabii ki bundan kurtulmanın tıbbi yolları var. Ancak yaşanılan yerde yapılan değişikliklerin de depresyon tedavisine katkı sağladığı biliniyor. Kişinin mutlu hissettiği bir ortamda yaşaması ve çevresini kişiliğini yansıtan tasarımlarla donatması önemli."

FAZLALIKLARDAN KURTULUN

Akyıldız, evini ruhuna iyi gelecek şekilde yeniden dekore etmek isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu: "Eşyalarla dolu, size hareket alanı bırakmayan karmakarışık bir ev düşünün. Böyle bir ortamda ne kadar mutlu olabilirsiniz? Dolayısıyla işe fazla eşyalardan kurtulmakla başlayın. Eşyalar bizim hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. İlk olarak fonksiyonelliğini kaybetmiş, olmasa da olur diyebileceğiniz eşyaları evden çıkarın ve kendinize nefes alabileceğiniz alanlar açın."

SEVDİĞİNİZ RENKLERİ KULLANIN

Başarılı iç mimar, dekorasyonda renklerin de önemli olduğunu belirtti: "Renklerle terapi, antik çağlardan bu yana kullanılan bir uygulamadır. Dolayısıyla sizi daha mutlu edecek bir yaşam alanı oluşturmak istiyorsanız, renklerden faydalanın. Modası geçmiş, solmuş renklerden kurtulun. Duvarlarınızı favori renklerinizle boyayın. Benim tavsiyem, yumuşak renkler seçmeniz. Örneğin mavinin sinirleri yatıştıran, dinlendiren ve huzur veren bir etkisi vardır. Sadece duvarları değil, yatak örtünüzden mobilyalarınıza kadar evinizde hoşunuza gitmeyen tüm renkleri yenileyin."

EVE GÜNEŞİ DAVET EDİN

Hasan Burak Akyıldız'a göre evde ruh hali ve mutluluğumuzu etkileyen bir başka unsur da güneş ışığı: "Güneş ışığının ruh halini pozitif anlamda etkilediği bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek. Çünkü doğal ışık, mutluluk hormonlarını artırıyor. Hem depresyondan kurtulmak hem de mutlu bir ortam sağlamak adına eve daha çok güneş ışığı girmesini sağlamak gerek. Özellikle oturma odasında perdelerinizi açık tutmaya, eve güneşi davet etmeye çalışın."

DOĞALLIK ÖNEMLİ

Doğal malzemelerin de depresyondan uzaklaştırıcı bir etkisi olduğunu belirten Hasan Burak Akyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şehirlerde yaşıyoruz ve hepimiz elektrik yüklüyüz. Plastik ve sentetik malzemeler de daha fazla elektriğe maruz kalmamıza yol açıyor. O nedenle mümkün olduğunca doğala dönmekte fayda var. Ahşap kaplamalardan mobilyalara, tekstil ürünlerinden aksesuvarlara her alanda doğal olanları tercih etmeye çalışın. Pandeminin bana göre en güzel etkisi, doğaya dönüşü hızlandırması oldu. Evde doğayı hatırlatacak unsurlara, örneğin canlı çiçeklere, bitkilere yer vermek de depresyondan kurtulmak konusunda etkili olacaktır."

Etiketler : Hasan Burak Akyıldız İç Mimarlık Ofisi Duduu Studio
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