VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Son 24 saatte 36 bin 731 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Başkan Erdoğan kıraathanede vatandaşlarla buluştu
Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan anlamlı ziyaret
Kovid-19'un omicron varyantı Avrupa'da etkisini sürdürüyor
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde
Sivas'ta yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor
Gökbilimcileri şaşırtan gezegen
Leylekler göç etmedi, köylü sahip çıktı
Fareli Köyün Kavalcısı Hasan Dayı
Hamaney'den Trump açıklaması: Çöp sepetinde unutulacak
2021'in son arkeolojik keşfi Mersin'de geçen hafta bulunan 1400 yıllık eserler oldu
"Önümüzdeki yıl Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek"
FETÖ kök hücre nakliyle elebaşının ömrünü uzatmaya çalışmış
Akar ve TSK'nın komuta kademesinden yoğun mesai
Kahvehanede nostalji rüzgarı
Harry Potter hayranı hırsız
Caretta Tuba 15 bin kilometre kat etti, 6 milyon kişi izledi
Bolu Belediyesi'nin 'yabancı' tarifesi için yürütmeyi durdurma kararı
AK Parti Teşkilat Akademisi İstanbul Eğitim Programları başladı
Motor sporu dalı sayıldı
Kovid-19 sürecinde en fazla ulaşımda sorun yaşandı
İstanbul'da taksi sürücüleri tarife güncellemek için sıraya girdi
01 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:01 Ocak 2022 Cumartesi 17:30:00

Harry Potter hayranı hırsız

ABONE OL

Harry Potter filminde, Harry Potter'ın sadık kurtarıcısı ev cini Dobby'nin, seramik sanatçısı Hülya Karahan tarafından bir yıl önce yapılan heykeli, atölyeden çalındı.

Hülya Karahan, yaparken ayrı bir bağ kurduğu Dobby heykelinin bulunması için polise başvurmasının yanı sıra sosyal medya üzerinden de çağrıda bulundu. Seramik sanatçısı Hülya Karahan, Beyoğlu'nun Cihangir semtindeki atölyesinde Harry Potter filminde animasyon bir karakter olan ev cini Dobby'nin heykelini yaptı. Karahan, yapımı yaklaşık bir ay süren Dobby heykelini, atölyenin girişinde tıpkı Harry Potter karakterinin büyüdüğü eve benzeyen, merdiven altındaki depo kapısının önüne koydu.

Buz Devri filminden Sid, Çılgın Korsan filminden Lapacı karakterlerinin heykeli ve seramik bir cadı süpürgesiyle aynı yerde sergilenen Dobby heykeli, gece saatlerinde çalındı. Ertesi gün atölyesine gelen Karahan, Dobby'nin yerinde olmadığını görünce, önce bina sakinlerine sordu. Eserinin çalındığını anlayınca da hırsız veya hırsızların bulunması için emniyete giderek şikayette bulundu. Karahan, konsept olarak uygun olduğu için heykellerinin genelde atölye kapısının girişinde bulunduğunu, her sabah geldiğinde onlara selam verip içeri girdiğini dile getirdi. O sabah geldiğinde Dobby'nin heykelini yerinde göremediğini ve hemen komşularını aradığını, ardından emniyete giderek şikayette bulunduğunu anlatan Karahan, "Dobby, hayali bir karakter. Çalanın ya hayranlığı vardı ya da çok şirin bir şey diye aldı. 15-20 kilogram ağırlığındaydı. Tek bir kişiyse, sadece Dobby'i götürebilirdi. Muhtemelen onun daha iyi yapıldığını anlamış olabilir. Sanattan anlayan bir hırsız herhalde." dedi.

Özgün çalışmalarının yanı sıra çizgi film karakterlerinden kendisine bir seri yaptığını belirten Karahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Film ve animasyonlarda, ezik karaktere sahip baş kahraman ve yan karakterlerden bir serim vardı. Dobby de Harry Potter'da 1-2 bölüm oynayan, fedakar, benim içime dokunan bir karakterdi. Bana çok dokunduğu için onun heykelini yapmak istedim. Köle bir cin karakteriydi. Bir çorapla Harry Potter tarafından özgürleştirildi. Onun uğruna da hayatını kaybediyordu. Trajik bir şeydi. Heykeli fırında pişirdiğim gün, televizyonda onun olduğu filme rastladım. Çok üzücü bir durum. Onu yaparken bağ kuruyorsun. Her damarını, kırışığını ince ince işliyorsun. Bir anda birinin senin elinden gitmesi.... Heveslerini çalıyorlar insanın. O oradan heykel çaldığını sanıyor ama..."

Çalan kişinin heykeli satsa da çok bir şey kazanmayacağını ifade eden Karahan, "Sosyal medya platformları da dahil her yere haber verdim, çağrıda bulundum. Zaten ben onu satılması için yapmadım. Telif hakları var. Atölyemde yaptığım, atölyeme yakıştırdığım bir heykeldi. Güvenlik kameralarına bakılacak. Ben ölü veya diri alacağım onu elinden." dedi.

Etiketler : dobby heykeli harry potter hırsız
İnsan evladını ayırmaz

İnsan evladını ayırmaz
Efsane 86 yaşında

Efsane 86 yaşında
Retro Sevcan

Retro Sevcan
Film için saçını kazıttı

Film için saçını kazıttı
Fizy'nin yıldızları

Fizy'nin yıldızları
10 sene sonra evlendiler

10 sene sonra evlendiler
Dededen toruna

Dededen toruna
Anlamsız panik

Anlamsız panik
Sanat merkezi açtılar

Sanat merkezi açtılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER