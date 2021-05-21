  • BIST
    1459.57
  • Dolar
    8,3672
  • Euro
    10,2340
  • Altın
    502,2970
İstanbul
12 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Varank: Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü aşı çalışmalarında çok önemli bir tesis
Başkan Erdoğan: 12 milyonu ikinci doz olmak üzere, toplam 27 milyondan fazla aşılama gerçekleştirdik
Esra Elönü ile Arafta Sorular'ın bu haftaki konuğu Bakan Ziya Selçuk
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Terör devletinin alçak saldırısına Türkiye'den sert tepki: iki yüzlü
Hamas lideri Heniyye: "Direniş geri çekilmeyecek"
Kaftancıoğlu için zorla getirme kararı
Türkiye'den ABD tekelini kıracak hamle!
Harran'a ‘Survivor' parkuru
Teröristler Cuma namazı sonrası saldırdı...
Kaynak ustası Hayriye önyargıları kırıyor
Vanlı öğrencinin Oxford zaferi
Senaristlerden yana dertli
Kilolu insanlar aşık olamazlar mı?
Ablasıyla barıştı
Ferrari gibi kadın tepkisi
İstanbul'da sıcak hava yerini yağışa bıraktı
Başkan Erdoğan tarihi törende açıkladı: Meclis'e sunuyoruz
AP, İsrail'i eleştiren muhabirin görevine son verdi
"Kripto Tosuncuk"un yeni kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin mücadelesi sonuç verdi! WhatsApp'tan geri adım
Putin: Dişlerini kırarız
Aliyev'den heyecanlandıran açıklama
Yaşam mücadelesini kazandı
21 Mayıs 2021 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2021 Cuma 18:00:00

Harran'a ‘Survivor' parkuru

ABONE OL

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' olarak iki takım olan yarışmacıların, oyun sonunda ödülleri ise tereyağlı bulgur pilavı ve çiğ köfte oldu. Bunun üzerine harekete geçen Harran Belediyesi, köyde çocukların imece usulüyle kurup arazide büyük bir heyecanla yarıştığı "Survivor" alanına profesyonel parkur kurmak için çalışmaları başlattı.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçeye bağlı Yedikardeş köyünde araziye kurulan alanda yarışan çocukların heyecanının medyaya yansıması üzerine köye profesyonel parkur kurulması için çalışma başlattı. Başkan Özyavuz, çocuklarla ve parkurun kurulmasına öncülük eden öğretmen Ali Çeçen ile bir araya geldikten sonra belediye ekiplerini köye yönlendirdi. Ekipler, köyde incelemelerde bulunup kurulacak parkura ilişkin fizibilite çalışması yaptı.

Harran Belediyesi Koordinatörü Ahmet Köse de imece usulü kurulan parkurda yarışan çocukların heyecanına ortak olup, bir süre izlediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Köse, alandaki yarışların binlerce insanın dikkatini çektiğini belirterek, belediye olarak çocuklara yeni bir eğlence alanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Bir televizyon kanalındaki yarışma programında da yer alan parkurun portatifini köye kurmaya karar verdiklerini anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Harranlı hemşehrilerimiz bu parkuru imece usulü yapmış. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'un talimatıyla buraya geldik. Öğrencilerimizle kendisi de bir araya geldi, istişarelerde bulundu. Haberlerin medyada yankı uyandırmasının ardından başkanımız bu konuyla bizzat ilgilendi. Çocuklarımıza bir müjdeyi veriyoruz. Buradaki parkuru daha modern ve profesyonel hale getireceğiz. Harran Survivor parkuru, adına yakışır bir nitelik kazanacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı, heyecanı görüyor, gereğini yapmak için gayret ediyoruz. Biz geleceğimize güveniyoruz, yeter ki onlara imkan ve fırsatlar sunalım. Harran Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamak adına elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."

Etiketler : şanlıurfa harran survivor
10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA

10 MİLYON TL'LİK İNZİVADA
Tokat öncesi çelik yelek!

Tokat öncesi çelik yelek!
Mali'nin çapkınlığı Instagram'da

Mali'nin çapkınlığı Instagram'da
Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!

Üç senedir duymadığım hakaret kalmadı!
20 gün sonra açık hava

20 gün sonra açık hava
Altı aylık eğitim sonrası setteler!

Altı aylık eğitim sonrası setteler!
Hemşireler için stand-up

Hemşireler için stand-up
Kaan'a kavuştular

Kaan'a kavuştular
Mutsuz değil yorgun

Mutsuz değil yorgun

EN ÇOK OKUNAN HABERLER