Harran'a ‘Survivor' parkuru

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merdiven, araç lastiği ve tahtalardan oluşturulan parkura çocukların kıyasıya mücadelesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. 'Gönüllüler' ve 'Ünlüler' olarak iki takım olan yarışmacıların, oyun sonunda ödülleri ise tereyağlı bulgur pilavı ve çiğ köfte oldu. Bunun üzerine harekete geçen Harran Belediyesi, köyde çocukların imece usulüyle kurup arazide büyük bir heyecanla yarıştığı "Survivor" alanına profesyonel parkur kurmak için çalışmaları başlattı.



Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, ilçeye bağlı Yedikardeş köyünde araziye kurulan alanda yarışan çocukların heyecanının medyaya yansıması üzerine köye profesyonel parkur kurulması için çalışma başlattı. Başkan Özyavuz, çocuklarla ve parkurun kurulmasına öncülük eden öğretmen Ali Çeçen ile bir araya geldikten sonra belediye ekiplerini köye yönlendirdi. Ekipler, köyde incelemelerde bulunup kurulacak parkura ilişkin fizibilite çalışması yaptı.

Harran Belediyesi Koordinatörü Ahmet Köse de imece usulü kurulan parkurda yarışan çocukların heyecanına ortak olup, bir süre izlediği öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Köse, alandaki yarışların binlerce insanın dikkatini çektiğini belirterek, belediye olarak çocuklara yeni bir eğlence alanı oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Bir televizyon kanalındaki yarışma programında da yer alan parkurun portatifini köye kurmaya karar verdiklerini anlatan Köse, şöyle konuştu:

"Harranlı hemşehrilerimiz bu parkuru imece usulü yapmış. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'un talimatıyla buraya geldik. Öğrencilerimizle kendisi de bir araya geldi, istişarelerde bulundu. Haberlerin medyada yankı uyandırmasının ardından başkanımız bu konuyla bizzat ilgilendi. Çocuklarımıza bir müjdeyi veriyoruz. Buradaki parkuru daha modern ve profesyonel hale getireceğiz. Harran Survivor parkuru, adına yakışır bir nitelik kazanacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin gözündeki ışığı, parıltıyı, heyecanı görüyor, gereğini yapmak için gayret ediyoruz. Biz geleceğimize güveniyoruz, yeter ki onlara imkan ve fırsatlar sunalım. Harran Belediyesi olarak gençlerimize ve çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamak adına elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz."