27 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00 - Güncelleme:27 Eylül 2021 Pazartesi 18:30:00
Harman yerinde piyano resitali
Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen 'Harman Şenliği' etkinliklerine katılan devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı.
Bayburt'un Demirözü ilçesindeki Kenan Yavuz Etnografya Müzesince düzenlenen 'Harman Şenliği' etkinliklerine katılan devlet sanatçısı piyanist Gülsin Onay, müzedeki konserinin ardından harman yerinde sahne aldı. Onay, harman yerinde patoz ve buğday sapları arasında piyanosuyla konser verdi.