Harita gibi maket

Diyarbakır'da belediye işçisi Fesih Gündoğar (54), 1995'te yapımına başladığı Sur ilçesi maketini 2016'da tamamladı. Mardinkapı'da sergilenen makette tarihi Ulucami, Meryem Ana Kilisesi ve Deva Hamamı gibi kentin önemli mimari yapıtları yer alıyor.

Sur ilçesine giden yerli ve yabancı turistler için harita görevi gören maketi yapan Gündoğar, "Bir turist geldi mi önce makete bakıp ondan sonra şehirde geziyor. Harita gibi sanki. 21 sene emek var, herkes beğendiği için insan mutlu oluyor" dedi.