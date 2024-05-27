VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İnsanlığın bir saniyesi kaybolacak!
Hangi besinler şişkinliğe iyi gelir?
Düzenli spor yapmanın 7 faydası
İnsan amaçsız yaşayabilir mi?
Locadan konser servete bedel
Varis tedavi edilmezse hayati risk doğurur
27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2024 Pazartesi 09:00:00

Harita gibi maket

ABONE OL

Belediye işçisinin 21 yılda hazırladığı Sur ilçesinin maketi, turistler için harita görevi görüyor.

Diyarbakır'da belediye işçisi Fesih Gündoğar (54), 1995'te yapımına başladığı Sur ilçesi maketini 2016'da tamamladı. Mardinkapı'da sergilenen makette tarihi Ulucami, Meryem Ana Kilisesi ve Deva Hamamı gibi kentin önemli mimari yapıtları yer alıyor.

Sur ilçesine giden yerli ve yabancı turistler için harita görevi gören maketi yapan Gündoğar, "Bir turist geldi mi önce makete bakıp ondan sonra şehirde geziyor. Harita gibi sanki. 21 sene emek var, herkes beğendiği için insan mutlu oluyor" dedi.

Etiketler : diyarbakır sur ilçesi maket
Film gibi konser

Film gibi konser
27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı

27 yıl sonra yeniden ‘Kanasın'ı yorumladı
Genç oyunculara estetik eleştirisi!

Genç oyunculara estetik eleştirisi!
'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada

'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları çocuklar için bir arada
Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı

Azeri sanatçı Sheyh Ree'den İstanbul temalı aşk şarkısı
Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi

Müstakbel kayınvalideden beğeni geldi
Annesiyle kamera karşısına geçti

Annesiyle kamera karşısına geçti
Pınar Deniz'den evlilik açıklaması

Pınar Deniz'den evlilik açıklaması
Anlaşmalı boşandılar

Anlaşmalı boşandılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX