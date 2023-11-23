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Hareketli yaşamı özendiren eğitimciler
23 Kasım 2023 Perşembe 07:29:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 07:29:00

Hareketli yaşamı özendiren eğitimciler

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Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor.

Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler hem hareketli yaşamı özendiriyor hem de düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Sayıları sürekli artan öğretmenler, okula bisikletleriyle gidip etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Etiketler : van öğretmen bisiklet
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