Hareketli yaşamı özendiren eğitimciler
Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor.
Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler hem hareketli yaşamı özendiriyor hem de düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Sayıları sürekli artan öğretmenler, okula bisikletleriyle gidip etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.