Hareketli yaşamı özendiren eğitimciler

Van'da bisiklet topluluğu kuran öğretmenler hem hareketli yaşamı özendiriyor hem de düzenledikleri turlarla meslektaşlarının kentin güzelliklerini keşfetmelerini sağlıyor. Sayıları sürekli artan öğretmenler, okula bisikletleriyle gidip etkinlikler düzenleyerek bisiklet kullanımının yaygınlaşması konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyor.