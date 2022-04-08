Harçlıklarla yardım kolisi hazırlandı
Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda öğrenciler, harçlıklarını biriktirip erzak alarak ihtiyacı olan aileler için yardım kolisi hazırladı.
Malatya'nın Darende ilçesinde Yavuz Sultan Selim Anaokulu'nda öğrenciler, harçlıklarını biriktirip erzak alarak ihtiyacı olan aileler için yardım kolisi hazırladı. Öğretmenlerinin yardımıyla, okul bahçesinde kurulan stantlarda yardım kolilerini hazırlayan çocuklar 25 gıda kolisini, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.