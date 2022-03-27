Harçlıklardan servet değerinde koleksiyon

Eskişehir'de, üniversiteden yeni mezun olan İbrahim Önal, internetten ve yakınlarından görerek merak saldığı oyuncak araba tutkusunu, koleksiyona dönüştürdü. Harçlıklarını biriktirerek aldığı 600 arabaya gözü gibi bakan Önal, fiyatlarının 20 TL ile 250 TL arasında değiştiğini söyleyerek, koleksiyonunun değerinin 40 bin TL olduğunu dile getirdi.

