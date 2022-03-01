Harçlıklar can dostlara

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Atatürk İlkokulu öğrencileri, hayvanların soğuk havada aç susuz kalmaması için harçlıklarından artırdıkları birikimlerle aldıkları mamaları, sokak ve caddelere bırakıyor.



Sınıf öğretmeni Ebru Kulak, "Yaptığımız iş belki küçük ama duyduğumuz mutluluk çok büyük. Buradaki amacımız çocuklara hayvan sevgisi, empati ve düşünme becerisi kazandırmak" dedi.