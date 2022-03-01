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01 Mart 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:01 Mart 2022 Salı 14:30:00

Harçlıklar can dostlara

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Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Atatürk İlkokulu öğrencileri, hayvanların soğuk havada aç susuz kalmaması için harçlıklarından artırdıkları birikimlerle aldıkları mamaları, sokak ve caddelere bırakıyor.

Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Atatürk İlkokulu öğrencileri, hayvanların soğuk havada aç susuz kalmaması için harçlıklarından artırdıkları birikimlerle aldıkları mamaları, sokak ve caddelere bırakıyor.

Sınıf öğretmeni Ebru Kulak, "Yaptığımız iş belki küçük ama duyduğumuz mutluluk çok büyük. Buradaki amacımız çocuklara hayvan sevgisi, empati ve düşünme becerisi kazandırmak" dedi.

Etiketler : Harçlıklar can dostlara Kahramanmaraş Türkoğlu Atatürk İlkokulu
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