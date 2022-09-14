Hamsi yağından kokusuz sabun yaptılar

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Batı çifti, hem ürünlerine yöresellik katmak hem de cilt ve saça iyi gelen özelliğinden faydalanmak için sabunlarında hamsi yağını kullanıyor. Bahar Batı, "Hamsi yağlı sabunu ilk duyanlar önce hamsi kokusu olduğu için 'Öyle sabun olur mu?' diyor. 'Hamsi yağlı ama kokmuyor, hamsi kokmasını isterdim' diyenler de oluyor" dedi.

