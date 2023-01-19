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19 Ocak 2023 Perşembe 18:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2023 Perşembe 18:30:00

Hamsi müptelası Limon

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Edirne'de British cinsi kedi, günlük balık istihkakını almak için düzenli olarak balıkçı tezgahlarına geliyor.

Edirne'de Balık Pazarı Caddesi'nde sahibinin evinde baktığı "British" cinsi kedi, günlük balık istihkakını almak için düzenli olarak balıkçı tezgahlarına geliyor. Balıkçıların hamsiyle besledikleri kedi, pazara gelenlerin de ilgisini çekiyor. Verilen hamsiyle karnını doyuran kedi, tekrar evinin yolunu tutuyor.

Balıkçı Caner Doğan, Limon'un balık pazarının maskotu olunduğunu söyledi. Alışveriş yapmaya gelen vatandaşların da kediyi sevdiğini belirten Doğan, "Limon acıktığı zaman bizim yanımıza geliyor, balığını yer yemez gider. Hayvanları seviyoruz, çarşıya gelen sahipsiz hayvanları doyurmadan göndermiyoruz. Limon da bizim yanımızda aç kalmıyor. En çok sevdiği balık hamsi, hamsiden başka hiçbir balığı yemez limon." ifadelerini kullandı.

Etiketler : edirne kedi hamsi
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