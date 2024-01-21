Hamsi krallığını istavrite kaptırdı

Geçtiğimiz günlerde 3 kilosu 100 TL'den satılan hamsinin yerini bu kez istavrit aldı. Sofraların sultanı hamsi artık Karadenizli balıkçıların ağlarına beklenenden daha az vurmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 35 TL'ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini çekince yerine avı bugünlerde artan istavrit geçti.