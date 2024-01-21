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21 Ocak 2024 Pazar 07:47:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 07:47:00

Hamsi krallığını istavrite kaptırdı

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Kilogram fiyatı 35 TL'ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini çekince yerine avı bugünlerde artan istavrit geçti.

Geçtiğimiz günlerde 3 kilosu 100 TL'den satılan hamsinin yerini bu kez istavrit aldı. Sofraların sultanı hamsi artık Karadenizli balıkçıların ağlarına beklenenden daha az vurmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda kilogram fiyatı 35 TL'ye kadar düşen hamsi önce ağlardan sonra da tezgahtan elini eteğini çekince yerine avı bugünlerde artan istavrit geçti.

Etiketler : hamsi istavrit balık
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