Hamsi, 15 Aralık'tan sonra bollaşacak
Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Karadeniz'de balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor. 15 Aralık gibi Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle hamsi tezgahlarımızı şenlendirecek" dedi.
İklim değişikliği hamsi avcılığını olumsuz etkiliyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Karadeniz'de su sıcaklığının yüksek olmasından dolayı balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor. 15 Aralık gibi Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle hamsi tezgahlarımızı şenlendirecek" dedi.