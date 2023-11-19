VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ekimde 604 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi
Interpol'ün mavi bültenle aradığı uyuşturucu karteli yakalandı
Twitter, Linkedin'e rakip olacak
Antibiyotikler gribe çare değil
İsrail, Han Yunus ve Nusayrat kamplarını bombaladı
Arabeske özgün yorum
19 Kasım 2023 Pazar 07:54:00 - Güncelleme:19 Kasım 2023 Pazar 07:54:00

Hamsi, 15 Aralık'tan sonra bollaşacak

ABONE OL

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Karadeniz'de balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor. 15 Aralık gibi Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle hamsi tezgahlarımızı şenlendirecek" dedi.

İklim değişikliği hamsi avcılığını olumsuz etkiliyor. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya, "Karadeniz'de su sıcaklığının yüksek olmasından dolayı balıkçılarımız avcılık yapmakta zorlanıyor, özellikle hamsi yakalayamıyor. 15 Aralık gibi Karadeniz'de sıcaklığın düşmesiyle hamsi tezgahlarımızı şenlendirecek" dedi.

Etiketler : iklim değişikliği karadeniz hamsi
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu

İlker Aksum: Babam savaş pilotuydu
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım

Tuvana Türkay: Oyunculuk mesleğim, müzik ise hayatım
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Sanat aşığı

Sanat aşığı
"Manevi yük annede maddiyat bende"

"Manevi yük annede maddiyat bende"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX