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13 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:13 Ocak 2022 Perşembe 16:00:00

Hakkari'de üniversiteliler 2 bin 800 rakımda kayak öğreniyor

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Hakkari'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ücretsiz kayak eğitimi veriliyor.

Hakkari'de, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan üniversite öğrencilerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında ücretsiz kayak eğitimi veriliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım "Yurtta kalan 740 öğrencinin tamamını kayak merkezine getirecek şekilde planlama yaptık. 350 öğrenciye kayak eğitimi verdik, gelecek hafta da diğer öğrencilerle devam edeceğiz" dedi.

2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen üniversite öğrencileri, antrenörlerden ücretsiz temel eğitim alıyor.

Etiketler : 2 bin 800 rakımda kayak hakkari kayak öğrenci
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