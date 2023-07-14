Hakkari'de turizm bereketi

Huzura kavuşan Hakkari turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 35 bin 662 yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentte, yıl sonuna kadar 130 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.



Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu "Bugün herkes sokaklarda, yaylalarda, vadilerde turist kafileleriyle karşılaşabiliyor. Hakkari artık festivaller şehri. Yurt dışından acenteler bizimle irtibat kuruyor" dedi.