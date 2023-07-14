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14 Temmuz 2023 Cuma 10:31:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 10:31:00

Hakkari'de turizm bereketi

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Huzura kavuşan Hakkari turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 35 bin 662 yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentte, yıl sonuna kadar 130 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Huzura kavuşan Hakkari turizmdeki yükselişini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında 35 bin 662 yerli ve yabancı turistin ağırlandığı kentte, yıl sonuna kadar 130 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu "Bugün herkes sokaklarda, yaylalarda, vadilerde turist kafileleriyle karşılaşabiliyor. Hakkari artık festivaller şehri. Yurt dışından acenteler bizimle irtibat kuruyor" dedi.

Etiketler : Hakkari Hakkari turizm İdris Ağacanoğlu
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