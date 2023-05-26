Hakkari'de terör operasyonları: 28 gözaltı
Kaynak: AA
Hakkari'de terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütleri PKK/KCK ve FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, kent genelinde yürütülen çalışmalarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.