07 Mayıs 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 17:30:00
Hakkari'de pancar yolculuğu
Hakkari'de baharın gelişiyle beraber vatandaşlar, pancar toplamaya başladı.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar, pancar toplamaya başladı. Yüksek rakımlı dağlara tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları otları yemek yaparak tüketiyorlar.
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