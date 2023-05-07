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07 Mayıs 2023 Pazar 17:30:00 - Güncelleme:07 Mayıs 2023 Pazar 17:30:00

Hakkari'de pancar yolculuğu

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Hakkari'de baharın gelişiyle beraber vatandaşlar, pancar toplamaya başladı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde baharın gelişiyle beraber vatandaşlar, pancar toplamaya başladı. Yüksek rakımlı dağlara tırmanıp pancar toplayan vatandaşlar, topladıkları otları yemek yaparak tüketiyorlar.

Etiketler : hakkari bahar pancar
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