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23 Aralık 2022 Cuma 23:22:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 23:22:00

Hakkari'de öğretmen servisi şarampole devrildi: 2'si öğrenci 11 yaralı

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Durankaya beldesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 4'ü öğretmen, 2'si öğrenci 11 kişi yaralandı.

Hamit Bayram idaresindeki minibüs, kar ve tipinin etkili olduğu Yeni Mahalle yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada yaralanan minibüsteki 4 öğretmen, 2 öğrenci, 4 okul personeli ve sürücü, çevredeki araçlar ve bölgeye sevk edilen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler : Hakkari Kaza öğretmen servisi
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