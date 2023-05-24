Hakkari'de çiftçilere yüzde 75 hibeli domates ve karpuz fidesi dağıtıldı

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında kente getirilen fideler, görevlilerce kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca'daki üreticilere teslim edildi.

İl Müdürlüğü önündeki dağıtım programına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Cemal Özkan, Tarım ve Orman Bakanlığı destekli proje çerçevesinde söz konusu fidelerin alımının Van Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

"İLİMİZİN KARPUZ VE DOMATES İHTİYACININ KARŞILANMASINI HEDEFLİYORUZ"

Kentte ekilebilir arazilerin değerlendirilmesi ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"550 dekar alana ekilmesi planlanan domates fidelerinden 5 bin 500 ton, 165 dekar alana ekilmesi planlanan karpuz fidelerinden de 1650 ton ürün elde etmeyi amaçlıyoruz. Bu üretimle ilimizin karpuz ve domates ihtiyacının karşılanmasını hedefliyoruz. İhtiyaç fazlası da çevre illere gönderilerek gelir elde edilecek. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederim"