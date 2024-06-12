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12 Haziran 2024 Çarşamba 21:15:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 21:15:00

Hakiki bal yanar mı? İşte balın sahte olup olmadığını anlamanın yolu

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Gerçek bal nasıl anlaşılır? Son günlerde bal tartışmaları tüketicinin ağzının tadını epey bir bozdu. Şifa umuduyla satın alınan aldatmalı ballardan dolayı kafalar çok karıştı. Biz de gönül rahatlığıyla bal almanızı sağlamak için çözümü bulduk. Bir ateş çakın, sahte bal tuzağına düşmeyin! İşte çok merak edilen o yöntem…

Etkili antioksidanlar içeren bal içinde bulundurduğu vitaminlerle vücudumuza özellikle de bağışıklık sistemimize büyük katkı sağlıyor.

Bu sebeple tüketmemiz gereken besinlerden biri olan balın kalitesinden emin olmak o kadar da kolay olmuyor.

KEYİFLER KAÇTI

Son günlerde üreticinin sahte bal tuzakları, tüketicinin keyfini kaçırdı.

Siz hiç canınızı sıkmayın. Tam ağzınıza layık balı bulmak için size yardımcı olacağız.

Balın sahte mi hakiki mi olduğunu anlamak bu yöntem ile artık çok basit.

Bir ateş çakın ve sahte bal tuzağına düşmeyin...

İşte o çok merak edilen yöntem;

İhtiyacınız olan bir tahta kaşık, çakmak ve test edilecek bal.

İlk olarak tahta kaşık yardımıyla biraz bal alın.

HAKİKİ BAL YANMAZ

Daha sonra tahta kaşığın altına çakmak tutarak balı gözlemleyin.

Tabii tuttuğunuz ateş testinde, bal yanmaya başlarsa kesinlikle sahte olduğunu gösterir.

Çünkü hakiki bal, ateş değse dahi hiçbir yanma belirtisi göstermez.

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