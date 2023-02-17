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17 Şubat 2023 Cuma 18:44:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 18:44:00

Hakan Yasinoğlu depremin 278. saatinde enkazdan kurtarıldı

Kaynak: AA

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Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde binanın enkazından 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu, depremin 278. saatinde sağ çıkarıldı.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş'ta yaşanan depremler yüreğimizi yaktı.

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli deprem 11 ilde hissedilerek büyük enkaza yol açtı.

Sarsıntı Kahramanmaraş'ın yanı sıra Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Hatay'da da yıkıma sebep oldu.

Depremin etkilediği illerden ise aradan geçen saatlere rağmen sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

278'İNCİ SAATTE GELEN MUCİZE

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde 278'inci saatte Hakan Yasinoğlu, kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Bakan Koca, "Hatay'da enkaz altında kalan 45 yaşındaki Hakan Yasinoğlu 278'inci saatte kurtarıldı. Bilinci açık durumda. Sahra Hastanesinde ilk tıbbi müdahalesi yapılıyor. Enkazdan her çıkış, bir yeniden doğuş" dedi.

Etiketler : Hakan Yasinoğlu Defne ilçesi deprem

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