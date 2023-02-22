Gümrük Muayene Memurları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü üstlenen Hakan Ülker kimdir?

Hakan Ülker, 14 Şubat 1988'de Üsküdar / İstanbul'da doğdu. İlköğretimi Sultantepe / Üsküdar, Lise eğitimini M. Kemal Lisesi ( YDA) / Ümraniye'de tamamladı. 2007/2011 yılında Muğla Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 2014 yılında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim dalında, Yüksek Lisans Eğitimini tamamlayarak bu alanda doktora eğitimine başladı. "Dünyadaki Siyasi ve Ekonomik Birlikler, Türkiye ve Türk Birliği Önerisi" adlı tez önerisi kabul edilerek tez yazım sürecindedir.

2006 yılında futbol hakemliğine başlamış olup, 2010 yılından bu yana klasman kadrolarında yer almış sırasıyla, Bölgesel Yardımcı Hakem, Bölgesel Hakem, Ulusal Hakem, C Klasman Hakem ve B Klasman Hakem, Klasman Hakem kadrolarında görev yapmıştır. Şuan B Klasman Hakem kadrosunda bulunan Hakan ÜLKER T.F.F. 2. lig ve Türkiye Kupası müsabakalarında hakem ve üst liglerde ise dördüncü hakem olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Tüm Gümrükçüler Derneği ve Muğla Futbol Hakemleri Yardımlaşma Derneği Kurucu Üyesidir. Hakan ÜLKER, Muğla Futbol Hakemleri Yardımlaşma Derneği Başkan Vekili ve Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Muğla şubesinde de 2012-2015 arası Yönetim Kurulu, 2015-2018 döneminde de Denetleme Kurul üyeliklerinde bulunmuş şuan üst kurul delegesidir.

2013 Ocak ayından itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Muayene Memuru Olarak göreve başlamıştır. 2020-2022 yıllarında İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünde Şube Müdürlüğü görevini vekâleten yerine getirmiştir. 2014 Yılında İstanbul'da yakalanan ve kamuoyunda "Zehirli ayakkabı" olarak geçen olayı meslektaşı ile birlikte ortaya çıkartan Hakan ÜLKER, hem Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından hem de İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sn. Nevzat ER tarafından başarı belgeleri ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca Dünya Gümrük Örgütü (World Custom Organization) tarafından Liyakat ödülüne (Certificate of merit) layık görülmüştür. 2015 yılı ocak ayı itibariyle 6 aylık Ankara eğitimi akabinde 6 aylık stajını olumlu tamamlayarak yeterlilik sınavlarına girmeye hak kazanmıştır. Yeterlilik sınavı ve akabinde sözlü mülakatı da geçerek "Muayene memuru" olarak isme havi mührünü almıştır.

Aynı zaman da, Gümrük ve Kaçakçılık mevzuatında Adli Bilirkişi olan Hakan ÜLKER, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında sayıları 1750 civarı olan ve Taşra Teşkilatında almış olduğu "Uzmanlık Eğitimi" neticesinde dış ticarette "Denetim" görevi yapan "Muayene Memurlarının" 2000 yılında oluşturduğu Gümrük Muayene Memurları Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Hakan ÜLKER, 2015 de yapılan Gümrük Muayene Memurları Derneğinin seçimli genel kurul sonucu 27 yaşında Genel Başkanlığa Seçilmiş olup 2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul, 2019 Ocak ayında yapılan Olağanüstü Genel Kurul, 2019 Haziran ayında ve 2021 Haziran ayında yapılan Olağan Genel Kurullar sonucu üst üste beşinci kez seçilerek bu görevine devam etmektedir.