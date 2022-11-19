Haftalık Burç Yorumları Uzman Astrolog Barış Özkırış

19 Kasım günü Güneş ile Plüton arasında olumlu, Mars ile Neptün arasında olumsuz etkileşim var. Hedeflerinizi doğru belirleyin. Yön kaybetmeyin. Kendinizi kandırmayın. Gerçekleri görün. Bu gerçeklere göre harekete geçin. Hırsızlık, dolandırıcılık, bilgi kirliliği ve kazalar bağlamında temkinli olun. Rakiplerinizin yanıltıcı hamlelerine karşı gözünüzü açık tutun. Öfkenizi doğru şekilde ifade etmeye çalışın. Bağışıklık sisteminizi de güçlü tutmak için özen gösterin. Kendi içinize dönerek en derin isteklerinizi farkına varın. Hayatınızda değişiklik yapmak için iç sesinize kulak verin.



OLUMLU ETKİLEŞİM

21 Kasım günü Güneş ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Sınırlarınızı aşmak ve gerekli riski almak için uygun bir gün. Kendinizi daha umutlu ve neşeli hissedebilirsiniz. Sorunları geniş perspektiften bakarak çözmeniz mümkün olacak. Maddi konularla ilgili fırsatlar gündeme gelebilir. Hukuki konularla ilgili avantajlarınız olabilir. Yurtdışı seyahat programı yapabilirsiniz. 22 Kasım günü Merkür ile Venüs kavuşacaklar. Hayatınızı güzelleştirecek kararlar alabilirsiniz. İnsanları tatlı diliniz ile ikna edebilirsiniz. Yaratıcı fikirlerinizi ortaya koyarak takdir görebilirsiniz. Sosyalleşmek ve flört etmek için oldukça uygun bir gün. Hayata pembe gözlüklerle bakmak bir gün için de olsa mümkün olacak. Aynı gün Merkür ile Plüton paralel olacaklar. Hayatınızda dönüşüm yaratacak fikirler zihninize düşebilir. Olayları ve hayatı derinlemesine analiz edebilir ve sezgilerinizi güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz.

BÜYÜK RESMİ GÖRÜN

24 Kasım günü Jüpiter balık burcunun son derecelerinde düz harekete geçecek. Takip eden günlerde şans ve bereket enerjisi akmaya başlayacak. Kendinizi ve diğerlerini affedin. Akışa geçin. Hayallerinizin peşinden gidin. Maddi fırsatları doğru değerlendirin. Büyük resmi görün. Detayların içinde boğulmaktan kurtulacaksınız. Etkilerin olumluya dönük olduğu bu haftada şans sizden yana olsun.

21 - 27 KASIM HAFTASI

KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇLAR :

Sevgili Koçlar haftaya dış veya ortaklaşa kaynaklar aracılığı ile elde edeceğiniz maddi konulardan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde maddi kaygıları da arkada bırakma fırsatını da yakalayabilirsiniz. Haftanın devamında dış ticaret, eğitim veya hukuksal alanda iletişim becerilerinizi kullanarak istediğiniz konuda istediğiniz kişiyi ikna etmeyi başarabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle yabancı kişilerle olan bağlantılarınızda yeni bir evre başlayabilir. Vize, pasaport alma gibi işlemler için harekete geçebilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA :

Sevgili Boğalar haftaya özel hayatınızı, evliliğinizi veya ortaklığınızı ilgilendiren konulardan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde idealinizi gerçekleştirme adına aradığınız desteği de yakalayabilirsiniz. Haftanın devamında kendi imkanlarınız dışında elde edebileceğiniz maddi kazanımlar konusunda politik davranarak işleri kendi adınıza kolaylaştırabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle eşinizin maddi durumunda oluşabilecek yeni koşullar sayesinde harcamalarınıza yeni bir düzen getirebilirsiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER :

Sevgili İkizler haftaya yoğun işlerinizi kolaylıkla tamamlamak, günlük rutin durumunuzu yapılandırmaktan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde üst pozisyonda çalışan kişilerin dikkatini de üzerinize çekebilirsiniz. Haftanın devamında eşiniz, sevgiliniz veya iş birliği yaptığınız kişi ile ortak karar almanız gereken konuda uzlaşmanız her zamankinden daha kolay olabilir. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle alternatif yerleşim alanları hakkında detaylı bir araştırma içerisine girebilirsiniz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ :

Sevgili Yengeçler haftaya aşk hayatınızdan, eğlenceli organizasyonlardan, ekstra yapılabilecek işlerden yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde farklı kültürlerden insanlarla tanışabileceğiniz aktiviteler içerisine de girebilirsiniz. Haftanın devamında birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınızla, ekstra para kazandırabilecek bir projede yer alabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle beslenme programı oluşturmak, spora başlamak gibi rutin hayatınıza yeni başlangıçlar dahil edebilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN :

Sevgili Aslanlar haftaya ailevi konulardan, taşınmaz varlıklardan veya miras gibi haklardan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde elinize geçebilecek kaynaklar aracılığı ile maddi koşullarınızda iyileşme olabilir. Haftanın devamında partneriniz aşk hayatınızı renklendirecek bir organizasyon planlayarak, mutlu olmanızı sağlayabilir. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle çocuğunuzun durumu ile ilgili önemli kararlar alma aşamasına gelebilir, kısa bir tatil planlayabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK :

Sevgili Başaklar haftaya anlaşmalar, yazışmalar, ticari bağlantılar kurmaktan, kısa seyahatler oluşturmaktan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde ihtiyaç duyduğunuz konuda danışmanlık alma fırsatı da yakalayabilirsiniz. Haftanın devamında evinizin sorumluluklarını kolaylıkla üstlenmeniz sonucunda aile bireylerinizin takdirini kazanabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle yer değişikliği yapmak adına ilk adımı atabilir veya var olan ortamınızı yeniden dekore etmek isteyebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİ :

Sevgili Teraziler haftaya maddi kazanımlardan, yatırımlardan veya maddi grafiğin yükselişe geçmesinden yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde günlük angarya işlerinizle ilgilenecek yardımcı kişiyle şartlarda anlaşmaya varabilirsiniz. Haftanın devamında aklınızdaki planları cazip bir şekilde sunmanız sayesinde kardeş veya en yakınlarınızın desteğini arkanıza alabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle ticari bağlantılarınıza yenilerini ekleyebilir, keyfi bir kısa eğitim programına katılabilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREP :

Sevgili Akrepler haftaya motivasyonunuzu yükseltecek koşulların oluşmasından, isteklerinizi gerçekleştirmekten yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde eğlenceli organizasyonlara katılarak, yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Haftanın devamında para kazanmanıza aracı olacak kişilerle toplantılar yaparak uzlaşma sağlayabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle yeni yatırım fırsatları yakalayabilir, yeteneklerinizi sergilemeniz durumunda sektörünüz içerisinde transfer teklifi alabilirsiniz.

YAY VE YÜKSELEN YAY :

Sevgili Yaylar haftaya kontrol dışı gelişen olayları düzene sokmaktan, her türlü sıkıntıyı çözmekten yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde ev içerisinde daha huzurlu hissedebilir, aile bireylerinize karşı daha yapıcı yaklaşım sergileyebilirsiniz. Haftanın devamında uzlaşmacı tavırlarınız sayesinde duygusal hayatınızda bir süredir beklentisinde olduğunuz desteği bulabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın etkisiyle bireysel arzularınızı gerçekleştirmek adına yeni bir başlangıç yapma fırsatını yakalayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAK :

Sevgili Oğlaklar haftaya çevrenizle sosyalleşmekten, yardımlaşmaktan veya dış faktörlerden destek almaktan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde yakınlarınızla birlikte yurtiçi bir seyahat planı organize etmek için girişimde bulunabilirsiniz. Haftanın devamında kontrol dışı gelişen durumlara üreteceğiniz çözümler sayesinde içinde bulunduğunuz endişeli ruh halinden kurtulabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle psikolojinizi daha iyi bir hale getirmek adına çeşitli danışmanlıklar için ilk adımı atabilirsiniz.

KOVA VE YÜKSELEN KOVA :

Sevgili Kovalar haftaya iş yaşamınızda yükselmekten, güçlü kişilerin manevi desteğini arkanıza almaktan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde kazancınızı arttıracak fırsatı yakalayabilir, bu sayede gelir grafiğinizi yukarıya çekebilirsiniz. Haftanın devamında arkadaşlarınız ile birlikte ortak bir amaç için bir araya toplanabilir, bu sayede keyfinizde yeniden yerine gelebilir. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle profesyonel girişimleriniz daha iyi para kazanmaya başlamanıza yol açabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK :

Sevgili Balıklar haftaya yabancı kişilerle bağlantı kurmadan, dış ticaret ile ilgili işlerinizden, mahkemelik konulardan yana şanslı başlayabilirsiniz. Bu olumlu etki sayesinde kendi istekleriniz adına başlangıç yapma fırsatını da yakalayabilirsiniz. Haftanın devamında aklınızdaki projeyi üstlerinize sunabilir ve sonucunda beklediğinizden daha olumlu tepkilerle karşılaşabilirsiniz. Haftanın en önemli olayı ise Yay burcunda meydana gelecek olan Yeniay. Yeniayın yaratacağı etkiyle kariyerinizde yön değişikliği yapma adına harekete geçebilir veya yönetici pozisyonuna yükselme gibi yeni bir unvan elde edebilirsiniz.