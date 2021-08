Haftalık burç yorumları... Terazi gerçekle yüzleşecek, Balık aşık olacak! Burçları bu hafta neler bekliyor?

22 Ağustos günü Kova Dolunayı ile birlikte Mars ile Uranüs arasında olumlu etkileşim var. Dünyada değişim, özgürleşme, insan hakları ve reform için protestolar gündeme gelebilir. Yaşam tüm haksızlıklar karşısında insanlar seslerini yükseltmeye başlayabilirler. Değişim için önemli adımlar atılabilir. Bireysel açıdan yeni girişimlerde bulunmak mümkün olabilir. Daha önce aklınıza gelmemiş olan sıra dışı projeler ve fikirler ortaya koyabilirsiniz. Ancak fevri olmayın. Ani çıkışlardan kaçının. Yeni ilişkilerin başlaması da mümkün. İlk adımı atmak konusunda daha cesur olabilirsiniz.

KALICI ADIMLAR ATILACAK

23 Ağustos günü Güneş, Başak burcuna geçecek. Bir ay boyunca dünyada sağlık sektörü ve pandemi ile ilgili konular gündemde daha fazla yer alacaklar. Ayrıca tarım ile ilgili konular ve iklim krizinden dolayı gelecekteki kıtlık riski ile ilgili tartışmalar daha hararetli olacaklar gibi duruyor. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında olumlu etkileşim var. İkili ve sosyal ilişkilerde kalıcı adımlar atmak mümkün olacak. Daha gerçekçi seçimler yapabilirsiniz. İlişkileriniz ile ilgili aldığınız kararların arkasında durabilirsiniz. Yatırım yapmanız da mümkün olabilir. 25 Ağustos günü Merkür ile Neptün arasında zorlu etkileşim var. Aldığınız kararları bir kez daha gözden geçirin. Gerçekçi olmaya çalışın.

KAZALAR YAŞANABİLİR

Evrak işleri ve sözleşmeler ile ilgili yanılgılara ve aksamalara karşı temkinli olun. Unutkanlık, dalgınlık söz konusu olabilir. Dolandırıcılar ve hırsızlarla ilgili konular gündeme gelebilir. Dünyada fırtınalar ve ulaşım sektörü ile ilgili kazalar yaşanabilir. 26 Ağustos günü Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim var. Alacağınız kararlar hayatınızda değişim yaratabilir. Daha derin düşünebilir ve sezgilerinizi kullanarak daha başarılı olabilirsiniz. Sohbet ederken karşı tarafı ikna etme gücünüz yüksek olacak. Sözleşmeler yoluyla iş hayatınızda güç elde edebilirsiniz.

KOÇ BURCU

Spor, iyi beslenmek ve dış görünüşünüzde değişimlerin vakti diyebiliriz. Kendinize zaman ayırın. Maddi kazanımlarınız konusunda ise yeni haberler alabilir ve kaynaklar konusunda araştırma yapabilirsiniz. İç dünyanızdaki özgürlük arzunuzdan dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Yoğun hisler altındasınız ve bunu doğru yönetebildiğiniz takdirde her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmanın her açıdan daha önemli olabileceğini unutmamalısınız. Düşündüklerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Duygularınızı ve düşüncelerinizi daha net ifade etmeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durum kafanızın karışmasına neden olabilir. Geçmişte yaşadığınız tüm sorunları ve sıkıntıları da masaya yatırmak isteyeceksiniz. Dengeleri tamamen lehinize çevireceğiniz zamanlar geliyor. Kontrolü elden bırakmayın. 23 Ağustos Pazartesi itibarı ile Güneş Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu durum Günlük rutin işler, hizmet verdiğiniz alanlar ve sağlık ile ilgili artık oluşumlarınızda tamamlanma söz konusu. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise tedavi yöntemi bulacağınız ve hizmet ettiğiniz alanda beklendiğiniz bir değişikliğin gözler önüne serileceği veya rutin işleriniz için kolaylıkla çözümler bulacağınız bir tutulma olacak sizler için. Ayrıca uzun zamandır bir evcil hayvan sahibi olmak isteyip karar veremiyorsanız bununla ilgili de artık karar verebilirsiniz.

BOĞA BURCU

Bu dönem sizin için kişisel gelişimin önem kazandığı bir süreç. Kariyerinizi kendinizi geliştirmeye yönlendirmelisiniz algılarınız çok açık ve sizi arzu ettiğiniz maddi olanaklara kavuşturmak için ufkunuzu genişletme zamanı. Profesyonel anlamda kişisel gelişim konusuna eğilmeye gayret edin. Aileniz içerisinde büyüklerinizden biri sizin için olumlu düşüncelere sahip olabilir. Bu kişi ne kadar katı ve olumsuz görünse de aslında sizin iyiliğinizi düşünüyor olma olasılığı çok yüksek. Onun dediklerini dikkatle dinleyin açık açık söyleyemediği bazı şeyler var. Küçük sorunları ihmalle büyük hale getirmemelisiniz. Bugüne kadar göz ardı ettiğiniz, gerekli özeni göstermediğiniz küçük sağlık problemleri bu dönemde biraz canınızı sıkabilir. Hemen önlem almanızı öneriyoruz. Bu sağlık problemleri yakın gelecekte canınızı çok sıkabilir. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde bu tutumunuz çok yakın zamanda hayatın gelişi ile sizin bir hatanızda cezalandırma şeklinde size olumsuz şekilde dönebilir. Eğer bir şeyler yanlış ise lütfen derin bakın ve konuyu irdeleyin. Etrafınızdaki insanlar yanlış olmayabilir. Biraz kendinize bakın ve farkındalığınızı alın. Aşk hayatınızda sorunlar var ise bitişler yaşanabilir. Çünkü artık daha iyilerine yer açmak için gökyüzü size şans verecek.

İKİZLER BURCU

Bu dönem sizi istediğiniz maddi duruma ulaşmanız açısından sağanak yağmur gibi parasal fırsatlar sizi sarıyor olacak, gözlerinizi açık tutun. Maddi anlamda güzel kazanımlarınız olacak. Kariyerinizde ve toplum önü statünüzde güzel değişimler olabilir. Spor yapın ve yediklerinize dikkat edin. Sürekli olarak etrafınızdaki insanlarda, olaylarda hata aramaktan vazgeçmelisiniz bu dönemde arkadaşlarınıza dikkat etmeli ve iletişimizi bozmamalısınız. 23 Ağustos Pazartesi itibarı ile Güneş Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu durum ile birlikte Aile, aile büyükleri ile ilgili konular, taşınma, yer değiştirme, mülk alım satımı konuları gündeminizde. Düşündüğünüz bir şehir değişikliği ya da planladığınız bir taşınma veya ev alıp satma konuları ile alakalı sonuç beklediğiniz gündemleriniz var ise bu ay tutulması bunlar ile ilgili sonuçları somut olarak sizlere getirecek.

YENGEÇ BURCU

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Kendinize biraz daha dikkat ederseniz kolayca atlatacaksınız. Kişisel bakımınızı ihmal etmeyi unutmayın bu durum şu anda yaşama ihtimaliniz olan küçük sağlık problemlerine neden oluyor olabilir. Bu dönem içerisinde size yapamazsın diyenler artabilir. Bu aslında doğru yolda olduğunuzu gösteriyor. Direndiğiniz içerisinden çıkmak istediğiniz durum her ne ise tam olarak doğru noktadasınız. Çevrenizdeki insanların sizin değişikliğinizi kabullenmek istememesi içerisinde bulundukları alanın onlar için çok konforlu olması dolayısı ile olabilir. Siz hangi durumun içerisinde iseniz orada yürümeye devam edin. Kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlara paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. Network ağınızı genişleterek iş yapma durumlarınız söz konusu. Bu zamanları iyi değerlendirin.

ASLAN BURCU

Çalışma hayatında sürekli olarak yenilikler olmakta ve para dünyası günden güne değişmekte. İş kariyer maddi kazanımlar veya yüksek bir öğrenim başlatma içerisinde olabilir ve bu konular hakkında adımlar atabilirsiniz. Kendinizi sorgulayacağınız ve doğru kararlar vereceğiniz zamanlar. Özel yaşamınızın dengede durmasını da sağlamalısınız. Herkesin her zaman yaşayabileceği ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir.

BAŞAK BURCU

İkili ilişkiler, keyif, mutluluk, huzur, hobiler yani hayattan zevk aldığımız tüm noktalar tetiklenmeye başladı. Kendi kararlarınızı alma ve çözme zamanı. Bazen hakkınızın yendiği, yeteneklerinizin görülmediğini düşünebilirsiniz. Dikkatli olun ve gözlemde kalın. Yönetimsel süreçler üstleriniz ile ilişkiler konusunda bazı sıkıntılar olabilir. Kariyer anlamında biraz sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Network alanınızı genişletin çünkü bu konularda destekleneceksiniz. Rutin işleriniz birlikte çalışma yaptığınız insanlar ile iletişiminiz de yüksek olacağı bir hafta denilebilir. Aşk ve ikili ilişkiler konusunda iletişim diliniz daha yumuşak olabilir ve aşk konusunda mutlu olabilirsiniz. Sürpriz gelişmeler gündeme gelebilir. Anlaşma sözleşme gibi durumlar var ise destekleniyorsunuz. 23 Ağustos Pazartesi itibarı ile Güneş Başak burcuna geçiş yapıyor. Bu durum ile birlikte kendinizi her açıdan daha keyifli hissetmeye başlıyorsunuz. Moraliniz bir hayli yüksek ve etrafınızdaki insanlara paylaşımda bulunmaya fazlasıyla heveslisiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidecek. Sorunları tamamen geride bırakmak isteyeceğiniz bir döneme giriyorsunuz değerlendirin.

TERAZİ BURCU

İş ortamı günlük rutinleriniz ve iş ortamında bazı değişimler yaşanabilir. Bu hafta maddi durum ortaklı işler ve içinden çıkamadığınız bir takım parasal konular gündeminiz olabilir. Sabırlı olmanızda ve adımlarınızı dikkatli atmanızda fayda var. Sosyal statü toplum önünüzdeki duruşunuz önemli olacak. Sağlık konusunda özellikle dikkat etmenizi iletmek isterim. Çok çalışıyor ve kendinizi çok ihmal ediyor olabilirsiniz. Kendinizi iki farklı duygu içerisinde kalmış gibi hissedebilirsiniz. Bilinçaltınızda sizi zorlayan her ne varsa onun üzerine gitmeli ve çözüm yollarına yönelmelisiniz. İstediklerinize ulaşmakta aklınıza koyduğunuzu yaparsınız ancak yine de tedbiri elden bırakmamaya çalışın önünüzü görün. Yeni farkındalıklar arkanızdan çevrilen işler var ise görecek ve daha temkinli davranacaksınız. İletişim gücünüz, birlikte olduğunuz kişiyle daha fazla yakınlaşmanızı sağlayacak. Olumsuzlukları geride bırakmanın yollarını aramanız gerekiyor. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirmeye almalısınız. Arkanızdan çevrilen bazı işler olduğunu bazı gerçeklerin sizden gizlendiğini ve önünüze gelen durumlar konusunda da farkındalıklarınızın artacağı bir dönem. Kendinize dönüp farkında olma ve enerjinizi yükseltme zamanı.

AKREP BURCU

Duygusal anlamda muhteşem bir dönem sizi bekliyor. Ya arifesinde olduğunuz ya da yeni filizlenen aşk dünyanız çok renkli geçecek. Dolu dizgin ilerlemeye devam edin. Ev ve aile ilişkilerinde biraz daha sabırlı ve kontrollü olmalısınız. Dengeleri zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Dengeler karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Kontrol duygunuz da ağır basmaya başlıyor. Tadınızı kaçırabilecek her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Gelişmeler üzerinde etkinlik göstermenin yollarını aramalı ve elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Aşk hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki sorunları ortadan kaldırmanın yollarını aramalısınız. Kendinizi doğru ifade edebildiğiniz takdirde herhangi bir zorluk da yaşanmayacak. Huzurlu ve mutlu hissetmek için biraz daha beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir gündesiniz.

YAY BURCU

Aile konuları gündeminize gelebilir. Bu aralar çok ciddi kararlar almayın. Aşk ve ilişkilerde birlikte olduğunuz kişiyle aranızda sorun varsa çözüm arayışlarına yönelmelisiniz. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gerekmekte. Her şey her zaman sizin istediğiniz gibi gitmez unutmayın. Hata yapmadığınız sürece mutluluğa ulaşabileceksiniz. Kendiniz dışında gelişen bir takım olaylar var ise gözlemde kalın. Bir takım işlerde resmiyet var ise bu konular da gündeminiz olabilir. Akışta kalın ve ortak karar almaya özen gösterin. Aile açısından olumlu gelişmeler var değerlendirin. İş ve kariyer mesleki olarak yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Doğru olana odaklanmanız gereken zamanlar. Mesleki anlamda daha kontrollü ve bilinçlisiniz. İçinde bulunduğunuz durumlar ne kadar karmaşıklık gösteriyor olsa da üstesinden gelme şansınız var. Etkin adımlar atabileceğiniz bir dönemdesiniz.

OĞLAK BURCU

Arkadaşlık ilişkileri güzel görünümlerde. Kariyer alanında güzel gelişmeler yapabilirsiniz. Kadersel anlamda beklediğiniz haberler kısa seyahatler gündeme gelebilir ama kısıtlama başladı ve hareket edemiyoruz zor günler elbet geçecek. Bu dönem evde kardeşler ile ilgili güzel zamanlar yaşanabilir. Düşüncelerinizi harekete geçirmek için adımlar atacaksınız ve kendinizde olan bilgileri paylaşmak isteyeceksiniz. İnsiyatif alabilir ve geleceğe dönük kararlar vermek adına adımlar atacaksınız. İkili ilişkilerde geçmişten kalan bir bitiş söz konusu. Canınızı sıkan sizi üzen bir aşk var ise artık son nokta konulacak. Ortaklı işlerde alacak verecek dengesini bozmadan hareket etmenizde fayda var. Eğitim konularında ise uzun zamandır bekleyen ve bir türlü adım atmadığınız bir eğitime başlangıç yapacaksınız. İlişki konusunda gizli kalan ve açığa çıkarmadığınız bir aşk var ise dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Mevcut ilişki var ise şifalandırma zamanı. Bu dönem eğitim bitirebilir, aldığınız eğitim konusunda uzmanlaşabilir, yurt dışına taşınma gibi bir planınız var ise bu planlarınızı gerçekleştirmek adına artık uğraştığınız her konuyu tamamlayabilirsiniz.

KOVA BURCU

Maddi konularda adım atma zamanı finans kaynaklarını değerlendirecek ödemelere ve harcamalara bakacaksınız. Estetik kozmetik ve kendinize para harcayacağınız bir zaman dilimi. Hesabınızı iyi yapın ve borç altına girmeyin Para kazandığınız kaynakları da sorgulayabilirsiniz. Aile yuva konuları kariyeriniz ve buradan gelen gelirleriniz de ön planda. Kısa seyahatler söz konusu olabilir. Kardeşler kuzenler yakın akrabalarınız konusunda bazı durumlar karşınıza gelebilir. Hobi olarak başladığınız bir iş mesleğiniz haline gelebilir. Kısa seyahatler planlasak ta yasaklar var gidemiyoruz evde vakit geçirme zamanı. Arabanız ile ilgili birtakım işler yapabilirsiniz. Uzun zamandır uğraş verdiğiniz bir ortaklı iş veya ilişkinizde olan sorunların artık tamamlanma süreci içine gireceksiniz. Daha özgür ve daha ne istediğini bilen kişiler olarak yolunuza devam etmenin tadını çıkaracaksınız.

BALIK BURCU

Parasal konular ön planda olacaktır. Plansız harcamalara dikkat etmelisiniz. Akıllı yatırımlar yapabilirsiniz. Öncesinde iyi düşünmeli ve yanıltıcı kararlardan kaçınmalısınız. Aceleci olmayın. Yakın çevreniz ile ilgili kısa seyahat planları yapabilir farklı yerlere gitmek isteyebilirsiniz. Bağlarınızı güçlendirmek duygusal açıdan size iyi gelecektir. Gündeminizde eğitim konularınız var ise bu konular ile ilgili de farklı yönelimler gösterebilir, farklı konularda eğitim alabilirsiniz. Ticaret ile uğraşınız var ise atılım yaparken aceleci davranmamalı. İyice düşünüp o şekilde hamleler yapmalısınız. Aşk hayatınız ile ilgili partnerinizle her zamankinden farklı konularda sohbet edep bilgi dağarcığınızı genişletebilirsiniz. Kendinizi daha rahat hissedeceğiniz ve belki yeni bir aşk zamanı diyebiliriz.

Uzman Astrolog Barış Özkırış