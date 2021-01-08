Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Yaylar şaşkın Akrep değişim için bekliyor

9 Ocak günü Merkür ile Mars arasında olumsuz etkileşim olduğu için, olaylara karşısında fevri tepkiler verebilir, daha sonradan pişman olacağınız cümleler sarf edebilirsiniz. Sağduyulu hareket etmenizde fayda var. Ayrıca yeterince düşünmeden, ani karar almaktan kaçınmalısınız. Aynı gün Venüs ile mars arasında olumlu etkileşim olduğu için, makul olursanız, ilişkilerinizde istediğiniz sonuçları almanız daha kolay olacak. 10 Ocak günü Merkür ile Satürn kavuşuyor.

ÖNEMLİ KARARLAR



Hayatınızı yeniden yapılandıracak kararlar alabilirsiniz. Ancak kendinizi karamsar ve baskı altında hissetmeniz mümkün görünüyor. Korkularınızın önünüzdeki tek engel olduğunu bilmelisiniz. Korkularınızı aşarak hareket ederseniz kazançlı çıkacaksınız. Dünyada ise; gençler, eğitim sistemi, ulaşım, ticaret ve haberleşme ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. 11 Ocak günü Merkür ile Jüpiter kavuşacağı için, o günden itibaren daha iyimser düşünebilirsiniz. Hayatınızda sınırlarınızı aşmak ve ideallerinizin peşinden gitmek isteyebilirsiniz. 12 Ocak günü Merkür ile Uranüs arasında olumsuz etkileşimle birlikte, ani kararlardan kaçınmanızda fayda var. Dünyada isyanlar, protestolar yine devrede olabilir. Ulaşım araçları ile ilgili kazalar ve fırtınalar söz konusu olabilir.

OLUMSUZ ETKİLEŞİM

13 Ocak günü Mars ile Satürn arasında olumsuz etkileşim olduğu için, haftanın en zor günü olabilir. Kendinizi harekete geçemiyor gibi hissedebilirsiniz. Hedefe ulaşmak konusunda oldukça zorlanabilirsiniz. 14 Ocak günü Venüs ile Uranüs arasındaki zorlayıcı açı ile birlikte ilişkilerde ani bitişler gündeme gelebilir. İstikrarı korumakta zorlanabilirsiniz. Aynı gün güneş ile Plüton kavuştuğu için, güç savaşları ortaya çıkabilir. Aşırı şüpheci ve saplantılı olmamanız gerekiyor. Dünyada çok önemli olayların ortaya çıkabileceği bir hafta bizleri bekliyor. Bu çalkantılı haftada denge sizinle olsun.

KOÇ

Bu hafta size ilham veren kişiler ile tanışmanız olası. Arkadaşlarınız ve toplumsal gruplar bu dönem boyunca odak noktanızda olacak. Hedeflerinize ulaşmak için yapmış olduğunuz çabaların karşılığını almaya başlıyorsunuz. Bu aralar mini bir gezi size iyi gelebilir. 13 Ocak Oğlak burcunda gerçekleşecek yeni ayı Ocak ayı genelinde kariyer alanınızda hedeflerinize ulaşmak için oldukça pozitif enerjilere sahip olmanızı sağlayacaktır. Kişisel gelişiminiz konusunda daha hevesli ve disiplinli olabilirsiniz. Kendinizle ilgili konularda araştırmacı olacaksınız. İç dünyanız ile ilgili konularda çevrenizdeki insanlara ilham kaynağı olabilirsiniz. Burcunuzda yer alan Mars retrosu bitmesi ile birlikte daha rahat nefes alacağınız bir dönem sizi bekliyor olacak. Bundan sonraki süreciniz finansal durumunuz ve kazançlar üzerine olacak.

BOĞA

Mantıksal kararlar alacağınız ve bilişsel gücünüzün yükseleceği, haberleşmeye önem vereceğiniz ancak biraz bilgiç tavırlarla arkadaş çevrenizi kontrol altında tutmak isteyeceğiniz bir sürece başlıyorsunuz. Gündelik hayatın monotonluklarından ve zararlarından kaçmak ve kendi keyfinize göre bir şeyler yapmak için çok uygun bir dönem denilebilir. Mars sizin burcunuzda rahatlığı bırak biraz harekete geç diyebilir. Finansal konularda rahat olmak eklinizde olanı değerlendirmek ve minik adımlar için hazır olun. Bu hafta esrarengiz konular dikkatinizi çekebilir. Geçmişi düşünürken önünüzde bulabilir hatta eski aşklar gelebilir ya da aramak için bahane yaratabilir. Kariyerinizde duygusal anlamda sizi zorlayan durumlar olabilir. Lütfen duygusallığı bir kenara bırakın ve işlerinize odaklanın. Yeni ayı size eğitim, hukuk ve akademik konuları gündeminize taşıyabilir. Yabancı ortaklı işler olabilir. Kariyeriniz de yeni fikir ve terfiler söz konusu olabilir. Sabır göstererek, disiplinle veya atılgan bir biçimde iş bitirici bir tavırla işlerinizi halletmekte zorlanabilirsiniz.

İKİZLER

Zihinsel gücünüzün artacağı, bilgelik, cesaret gibi konuların sizin için çok daha önemli olduğu bir dönemdesiniz. Aileniz ve aile büyüklerinizin sorunlarına çözüm üretmek, manevi sorumluluk almak ve destek vermek isteyebilirsiniz. Özellikle de son zamanlarda miras ve vergi konularıyla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. 13 Ocak Oğlak yeni ayı sizin içsel ve sezgisel olarak güçlü hissetmenizi sağlayacak. Alacak verecek banka işlemleriniz ve finansal durumlarınız hakkında yeni girişimler yapabilirsiniz. Kariyer alanınızda bilgi birikiminizin sizi parlatabileceği bir dönem. Üst üste planladığınız projeler ve etkinlikler sayesinde işyerinizde popülaritenizi arttırabilir ve takdir toplayabilirsiniz. İç güdülerinizin ve bilinçaltınızın derinliklerinden ilham alabileceğiniz bir hafta yaşayacaksınız.

YENGEÇ

Eğitime önem verebilir ve yeni bir eğitim alabilirsiniz. Sosyal sorumluluk projeleri ilgi alanınıza girebilir. Bazı deneyimli büyüklerinizden destek görebilirsiniz. Maddi ve manevi destek verebilirsiniz yakın arkadaşlarınızdan birine. Mevcut ilişkiniz ciddiyete binebilir. İş arkadaşlarınızla ufak sorunlar yaşayabilirsiniz. 13 Ocak ta karşıt burcunuz oğlak ta gerçekleşecek olan Yeni ay sizin ilişkilerinizde yeni başlangıçlar yaşamanızı sağlayabilir. Her türlü ikili ilişkilerde başlangıçlar yaparak güzel kazanımlar elde edebilirsiniz. Sürpriz birliktelikler söz konusu. Var olan ilişkiniz için ise değişim dönüşüm ve şans zamanı. Ortaklı konularda destek var. Sevdiklerinizle zaman geçirmekten zevk alacak ve onlara daha fazla zaman geçirmek isteyeceksiniz. Plansız bir gezi ortaya çıkabilir.

ASLAN

Konsantrasyonunuz yüksek. Algılama gücünüz çok açık. İnsanlara ve diğer arkadaşlarınızın kötü günlerine karşı oldukça hassas bir yapınız var. 13 Ocak oğlak yeni ayı sağlık, iş ve günlük rutinlerin olduğu alanda. İş ortamında güçlü değişim dönüşüm zamanı. İş değişikliği olabilir ve bu yeni iş size harika gelebilir. Yeni ilişkiler söz konusu yada ilişkinizin yenilenmesi söz konusu olabilir. Migren gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Bu zor günlerde meditasyon ve nefes egzersizi gibi egzersizler yapmalısınız. Bol su içmeli ve sağlığınıza dikkat etmelisiniz. İşinizden veya yaşamın diğer alanlarından kaynaklanan stres, ilişkinizdeki uyumu etkileyebilir.

BAŞAK

Özel ilişkinizdeki küçük bir sorun büyük bir anlaşmazlığa yol açabilir. Bekarsanız, kendiniz için bazı rahatlatıcı aktiviteler planlayın. Yanlış anlaşılma şansı olduğu için bu sıralar iletişim için uygun değil. Finansal durumunuz konusunda bazı kararlar vermeniz gerekebilir. İşleriniz zahmetsizce ilerleyecek. Maddi hedeflerinize ağırlık verip onlarla ilgili çalışmalar yapmalısınız. Rahatlamanız için fazladan alana ihtiyacınız olacak. Yatırım alım satım ile ilgili yeni başlangıçlar var. Güçlü destekler alacaksınız. Acele karar vermeyin, iyi düşünün ki sonrasında pişman olmayın. Aşk konusunda şanslı bir hafta. Sizin için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyebiliriz. İş konusunda günlük rutinlerde yenilenme ve yeni sorumluluk alma zamanı. Düşüncelerinizi paylaşmak için harika fırsatlar bulabilirsiniz. Mükemmeliyetçi yapınız bu hafta yine öne çıkıyor. Eksik bıraktığınız işleri tamamlamak için vakit bulacaksınız. Hareketli bir döneme giriyorsunuz. Yeteneklerinizi ortaya çıkarmak istiyorsunuz.

TERAZİ

Siz naif teraziler için olaylar her zaman istediğiniz gibi gelişmiyor olabilir fakat siz her defasında güçlüklerle başa çıkabiliyorsunuz. Bu hafta çocuklarınız ile veya kendi hobileriniz ile ilgilenebilirsiniz. Sevdiklerinize zaman ayırmak isteyeceksiniz. Yalnız kalmaya ihtiyacınız olacak bu nedenle kendinizi çok fazla yormadan ailenizle ilgilenmeye gayret gösterin. Çalışıyorsanız iş yerinizde emeklerinizin karşılığını alacaksınız. İş arıyorsanız yeni bir yerden beklenmedik bir iş teklifi alabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte güçlü dönüşüm ve yeni temelleri atma zamanı diyebiliriz. Ev aile konularında sürpriz gelişmeler yaşanabilir. Taşınma, ev alım satım işleriniz gündeme gelebilir. Aşkta yeni başlangıç yapacak veya yenilenmek isteyeceksiniz. Bazı Terazi burçları için gizli aşklar, kimseye anlatmak istemediğiniz gönül işleri yaşanabilir. Hayatınızda böyle bir durum olacak ise lütfen dikkat.

AKREP

Herkesten uzak biraz kafa dinlemek isteyeceğiniz bir hafta sevgili akrepler Yakın çevrenizde bir kişinin sağlık problemi olabilir. Karamsar olduğunuz zamanlar olacak ama siz hayatı seviyor ve olumlu bakmayı biliyorsunuz. Moral olarak düştüğünüz zamanlarda sizi kaldıracak arkadaşlarınız var. Onlara biraz zaman ayırmalısınız. Daha önce gittiğiniz bir yere kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. Yeni ay ile birlikte yakın çevre, kardeşler ve aile konuları ile ilgili gelişimler var. Çevreniz değişebilir ve değişim dönüşüm yaşayarak çevrenizden bazı kişileri hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Bağlantı, sözleşme ve anlaşmalar olabilir. Yeni temeller atmak isteyeceğiniz bir hafta. Ev dekorasyonu, ev aile konuları hatta şehir değişikliği dahi yapabilirsiniz. Hayatınızda biri yok ise yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İyinin ve kötünün ötesinde aşk vardır. Aşk yüzünden alınacak kararlar biraz aklınızı karıştırabilir.

YAY

Fazla duygusal olmayı sevmiyorsunuz. Her zaman sizin için yenilik, hareketlilik, aynı hedefte olmak, birlikte bir şeyler yapmak her şeyden önemli. Eğer ciddi ilişkiniz varsa, evliyseniz, evlenme niyetiniz varsa sizin için daha dikkatli, ilerisi adına düşünerek hareket etmenin önemli olduğunu bilmelisiniz. Parasal konularda güçlü olacağınız, farklı alanlarda para kazanacağınız bir dönem. İş değişikliği ya da terfiler söz konusu olabilir. İş hayatınızda etkili ve güçlü insanlarla olan bazı ortaklıklar kurabilirsiniz. Çevrenize ve iş arkadaşlarınıza yardımcı olacak ve işlerini kolaylaştıracaksınız. İletişim için güzel zamanlar burada dikkat etmeniz gereken ani kararlar vermemek ve ayaklarınızın yere sağlam basması. Bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Tavır değişiklikleriniz, heyecan arzunuz, özel yaşantınızda sevdiğiniz insanın sizi anlamasını zorlaştırıyor. Bu hafta boyunca ne siz onu ne de o sizi anlayacaksınız. İlişkinizde zorlanmalar, kopuşlar söz konusu olabilir. Güçlü dönüşümler yaşamak istediğiniz bir hafta aslında. Ne istediğinize karar verin.

OĞLAK

Yakın zamanda özel hayatınız, ikili ilişkileriniz, ortaklı işleriniz alanınızda yeni başlangıçlarınızı hayatınıza getirebilir. Özel ilişkilerinizde önemli kararlar devreye girebilir. Taşınmayla ilgili kararlarınızı bu tarihten sonra yapabilirsiniz. Geleceğinizle ilgili önemli kararlarınızı sağlam bir temele doğru yönlendireceksiniz. 13 Ocak'ta sizin burcunuzda çok güçlü bir yeni ay gerçekleşecek. Tam sınavlar bitti derken farklı durumlar ile sınanmış olabilirsiniz. Küllerinizden yeniden doğacağınız bir hafta. Parasal konularda, yeni anlaşmalarda ve farklı alanlarda gücünüzü göstereceğiniz bir döngü sizleri bekliyor. Ani karar vermekten kaçının. Düşünerek adım attığınız takdirde çok güzel kazanımlarınız olacak. Kendi değerleriniz de sorgulayacaksınız. Sizin ne istediğiniz önemli olacak ve hayata yeniden başlayacaksınız.

KOVA

İş ilişkilerinizde ve sağlığınızı ilgilendiren konularda yanıltıcı etkilere dikkat etmelisiniz. Bazı arkadaş ilişkilerinizde hayal kırıklıkları ve sıkıntılar bu hafta sonu üst üste gelebilir. Yeni gelen hafta ile iş hayatınızda fırsatların ve şansların olacağı harika bir döneme gireceksiniz. Önemli bir iş, proje fırsatı sizi bulacak. Bu döneme işinizle ilgili konulara, günlük koşturmalarınıza odaklanarak başlayacaksınız. Yeni ay ile birlikte yenilenmek, kendinizde açığa çıkartmak istediğiniz durumlar ne yüzleşme zamanı. Zihinsel olarak kendinizi ortaya koyacaksınız. Sorumluluk ve gerçeklik ile birlikte sağlam adımlar atmalı ve ne istediğinizi bilmelisiniz. Tek başınıza hareket etmeyin destek alın ve kararlarınızı hayata geçirin. Bu hafta başı beklenmedik olaylar özel hayatınızda sizi yorabilir. Özellikle yakın çevrenizde bulunan insanlarla anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Ayrıca sağlığınız veya çevrenizin sağlığıyla ilgili konularda da dikkatli olmalı ve herhangi bir şikâyetiniz varsa mutlaka kontrol ettirmelisiniz.

BALIK

Son zamanlarda sanatsal veya kreatif işlerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Hatta çevrenize ve etrafınızdaki insanlara bu konularda yol göstereceksiniz. Özel hayatınızda, önemli işlerinizde veya seyahate dayalı konularda etkili kişilerden destek ve yardım alabilir veya tam tersi siz insanlara bu desteği sağlayabilirsiniz. Oğlak'ta gerçekleşecek yeni ay ile birlikte sosyal çevreniz, yeni projeler veya kazanç sağladığını alanlar hakkında değişim olabilir. Bazı insanlar hayatınızdan tamamen çıkabilir. Çalışıyor iseniz departman değişikliği olabilir. Bu dönemde fevri karar vermeyin düşünün. Şifa bulacağınız ve kendinizi yeniden keşfedeceğiniz bir yeni ay. Gelecek ay ile beraber yeni bir işe başlama, iş değiştirme, var olan işlerinizde yeni bir projeye dahil olma gibi olaylar yaşayabilirsiniz. Yaptığınız işlerden bu ay fazlasıyla keyif duyacaksınız.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ