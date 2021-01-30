Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Kova şaşıracak Boğa aşkıyla konuşulacak

30 Ocak itibariyle 21 Şubat tarihine kadar Merkür geri harekete geçecek. Kova burcundaki bu geri hareket ile beraber iletişim, ulaşım, bilim, teknoloji, haberleşme, ticaret, eğitim ve benzeri konularda sorunlar gündeme gelebilir. Elektronik aletler ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Yanlış anlaşılma, yalan, dedikodu, iftira, skandal, bilgi kirliliği gibi olumsuz durumlar karşımıza çıkabilir. Akılcı olunması gereken günler bizleri bekliyor. Her duyduğunuza hemen inanmamanızı tavsiye ediyorum.

GERİ ADIM ATILABİLİR

Dünyada bilimsel buluşlarla ilgili bazı eksikler ortaya çıkabilir. Bu hataların düzeltilmesi gerekebilir. Eğitim sektörü ile ilgili alınan kararlarda geri adımlar atılabilir. Uçaklar ile ilgili sorunlar da yaşanabilir.

1 Şubat günü Güneş ile Mars arasında olumsuz etkileşim olduğu için kazalar, patlamalar, yangınlar, şiddet içerikli olaylar dünya gündemine yansıyabilir. Bireysel açıdan fevri hareket etmemeniz gereken günlerdesiniz. Düşünmeden karar almayın. Olaylara ani tepkiler vermeyin. Aynı gün Venüs kova burcuna geçeceği için, ilişkilerinizde özgürleşme ihtiyacınızda artış olacak. İlişkilerde ani başlangıçlar ani bitişler söz konusu olabilir. Bireyselliğinizi ön plana almak isteyeceksiniz.

ÖZGÜRLEŞME İSTEĞİ

Dünyada özgürleşme ile ilgili protestolar ve isyanlar gündeme gelebilir. Özellikle sanatçıların ve kadınların bu tarz konularda ön planda olduğuna şahit olabiliriz. 5 Şubat günü Güneş ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim olacak. Tesadüfi görünen karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. O gün tanışacağınız kişiler ileriye dönük olarak hayatınızın değişmesine vesile olabilirler. Hedeflerinize bir adım daha yakın hissetmeye başlayabilirsiniz. Değişim rüzgarlarının sert esmeye başlayacağı bu haftada ve takip eden haftalarda dünyada ve hayatınızda beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Dengede kalmaya çalışarak olayları makul analiz etmenizi öneriyorum.

KOÇ BURCU

Bu hafta odağınız ilişkiler olacak. Duygusal ilişkilerde dikkat etmeniz gereken noktalar var diyebiliriz. Finansal konular alacak verecek miras ya da eşinizin kazançları ile ilgili durumlar söz konusu. Bu hafta uzak akraba ilişkileri ve eğitim konuları ya da yurtdışı bağlantılı işleriniz var ise ilgilenmek söz konusu olacaktır. Merkür Retrosu hedefleriniz, arkadaşlarınız ve sosyal çevreyi anlatan 11. evinizde yaşanıyor. Geçmişte hayatınızda olan bir takım arkadaşlarınızdan destek almanız olası. Beklenmedik bir aşk karşınıza çıkabilir. Dikkat Merkür Retrosu var aldanmayın. Bir takım konular gündeminize gelebilir. 21 Şubat'a kadar karar almayın. İş süreçlerinizde gecikmeler yaşayabilirsiniz. Başvuru yaptığınız iş görüşmesi var ise bekleyin ve imza atmayın.

BOĞA BURCU

Kariyer konularınız gündem olurken bu durumlarda sağlığınızı ihmal etmeyin lütfen. İkili ilişkileriniz gündem olabilir. Aşk hayatınız veya her türlü ikili ilişkileriniz gündem olabilir. Finansal durumlarınız önemli alacak verecek banka işlemleriniz olabilir. Merkür Retrosu sizin kariyer alanınızda yani 10. evinizde olacak. Burada kariyer de üstler olan iletişimde dikkatli olun yanlış anlaşılmalar olabilir. İş arkadaşlarınız ile sıkıntı sorun olabilir yeni bir işe başlatmayın. Bu nokta toplumsal statü olduğu için de ailevi durumlara da dikkat etmenizde fayda var. Geçmişte yaşanan bir takım olaylar gündeme gelebilir, takılmayın.

İKİZLER BURCU

Aşk, ilişkiler, çocuklarınız ve onların hayatlarına dair konularınız var. Sosyal çevreniz ve keyif aldığınız konular gündem. Hafta ortasında gerilimli durumlar yaşayabilirsiniz, sakin kalın. Sağlığınıza dikkat etmenizi özellikle belirmekte fayda var. İletişim konuları önemli olacak. Merkür Retro sizin 9. evinizde olacak. Her türlü ikili iletişime dikkat edilmesi gereken bir dönem. Yurtdışı bağlantılı işler belki taşınmak veya orada yaşayan uzak akrabalar ile alakalı aksaklıklar yaşanabilir. Eşinizin ailesi ile ilgili iletişim problemi olabilir. Yeni eğitim başlatmayın. Ticaret faaliyetleri var ise imza ve gerilimlere dikkat edin.

YENGEÇ BURCU

4. ev konuları ile haftaya başlıyorsunuz. Ev aile konuları eşya almak veya taşınmak ile ilgili gündemler olabilir. Ailevi konularda sakin olmaya gayret edin. Hafta ortasından sonra daha eğlenceli konular var. Aşk ilişkiler ve hobileriniz. Burada çocuklarınız ile ilgili eğlenceli zaman dilimi yaşayabilirsiniz. Günlük rutinlerinizi ihmal etmeyin. Merkür Retro sizin 8. evinizde olacak. İletişimsel sıkıntılar var. Maddi konularda aksaklık, ortaklık işleriniz ve finansal konularda kararlar almayın. Borç ve sürpriz harcamalara dikkat. Geçmişten aşk gelebilir. Başlatmayın kısa sürecektir. 21. Şubat sonrasına bırakın.

ASLAN BURCU

Zihniniz aktif çalışarak haftaya başlıyorsunuz. Yakın çevre, kardeşler ve eğitim konularınız gündem. İletişime tatsızlıklar olmamasına gayret. Ailevi konularınız ev ile ilgili değişimler olabilir. Aşk hayatınız güzel. Çocuklarınız veya çocuk sahibi olmak için güzel zamanlar. Hobilerinizi ve kendinizi ihmal etmeyin. Merkür Retrosu ilişki evinizde, her türlü ikili ilişkiniz sınavda. Geçmişte yaşanan konularınız gündeme gelebilir. Geçmişten kalan eski de yaşanan bir aşk gündem olabilir. Başlatmayın.

BAŞAK BURCU

Para konuları, finansal kararlar ve kariyer konularınız ile haftaya başlıyorsunuz. Hafta ortasında alışveriş veya finansal konularda herhangi bir hareket başlatmayın. Yakın çevre yakın arkadaşlar ile ilgili haberler olabilir. Ticarete atılmak veya arabanız ile ilgili gündem olabilir. Hafta sonu aile ile ilgili konular gündemde. Merkür Retro sizin günlük rutinlerin olduğu 6. evinizde olacak. İş süreçlerinizde iletişime dikkat. Geçmişte yaşanan iş konuları zorlayabilir. Bilgisayar, elektronik cihazlara dikkat edin. Hizmet aldığınız konularda sıkıntılar çıkabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Bu konular tetiklenebilir.

TERAZİ BURÇLARI

Hafta başı duygusallık ve ilişkiler ile başlayabilirsiniz. Yeme içme abartabilirsiniz. Hafta ortasında sağlık konuları gündem olabilir. Para maddi konular ve finansal durumlar ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Yakın akraba kardeş ile bir araya gelmek gündeminizde olabilir. Merkür Retrosu sizin 5. Evinizde aşk ilişkiler, hobiler ve çocuklarınız gündeminizde olabilir. Geçmiş aşk ilişkisi gündeme gelebilir. Mesaj atabilir size lütfen kanmayın. İlişkilerde kopuşlar olabilir, bundan dolayı mevcut ilişkinizde iletişime dikkat. Yatırım yapmayın veya karar almayın.

AKREP BURCU

Bu haftaya endişe ile başlayabilirsiniz. Geçmişe takılı kalmayın, olayları büyütebilir ve sağlığınızı etkileyebilirsiniz. Akışta kalın. Kendinizi rahat ifade etme yetiniz var. İştah açılabilir dikkat. Kariyer ve para konularınız gündem olabilir. Merkür Retrosu sizin 4. evinizde olacak ve aile içi iletişimde zorluklar çıkabilir. Gerilmeyin rahat ve akışa bırakın. Yanlış anlaşılmalar olacak. Elektronik eşya bozulabilir yenisini almak için 21 Şubat'ı bekleyin.

YAY BURCU

Gezmek tozmak sosyal iletişim arkadaşlık ve gruplarınız ön planda. Arkadaşlık ilişkilerinde hafta ortasına dikkat edin. Gerilebilirsiniz. Bu hafta bilinçaltı, içe dönmek ve duyguda kalmak sizi biraz yavaşlatabilir. Meditasyon yapın. Merkür retrosu sizin 3. evinizde olacak. Aracını ile ilgili konulara dikkat. Bozulabilir, yolda kalabilirsiniz, kışlık bakımlarını yaptırın. Yakın akraba eğitimler ve ticari faaliyetler var ise imza atmayın yeni başlangıçlar yapmayın.

OĞLAK BURCU

Kariyer konuları üsteleriniz ile ilgili konular gündem. Toplumsal statü ve aile konularında sıkıntılar olabilir. Arkadaşlar, sosyal çevre ve kariyer getirileri ön planda olabilir. Yeni iş başvurusu olabilir Merkür Retro var unutmayın. İnzivaya çekilip kendinize zaman ayırın. Merkür Retrosu 2. evinizde. Parasal, finansal konular çok önemli. Aldıklarınıza alacaklarınıza çok dikkat edin. Yeni başlangıçlar yapmayın.

KOVA BURCU

Yurtdışı bağlantılı işler, hukuksal konular, mahkemeler ve eşin ailesi gündeminiz olabilir. Bu konularda sakin kalıp ve iyi kararlar vermelisiniz. Kariyer konularınız da çok önemli toplumsal statü ve arkadaşlık ilişkileri ile birlikte üstleriniz ile iletişime dikkat. Merkür sizin burcunuzda Retro yapacağı için her türlü ikili ilişkide iletişim de çok düşünüp kararlar almalı ve yeni başlangıçlar yapmamalısınız. Eski aşk eski iş gündem olabilir yeni bir başlangıç için 21 Şubat'ı bekleyin.

BALIK BURCU

Ortaklı işler, ortak harcamalar banka işlemleri ve finansal konular ile başlıyorsunuz haftaya. Maddi konularda can sıkıcı durumlar söz konusu olabilir. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Maneviyat, derin konular ön planda olabilir. Davalık konunuz veya yurtdışı bağlantılı işler var, bu konular ile ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Eşinizin ailesi ile ilgili gündemler yaşanabilir. Merkür Retrosu sizin 12. evinizde olacak ve sizin kontrol edemediğiniz bir alan. Kafanıza taktığınız, aklınızdan çıkaramadığınız konular gündeminiz olabilir. Gizli düşmanlıklar veya bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. İçe dönüp meditasyon yapın ve sakin kalmaya özen gösterin.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ