Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Kovalarda değişim vakti

18 Ocak günü gerçekleşecek olan Jüpiter ile Uranüs arasındaki zorlayıcı tüm haftaya damgasını basacak. Dünyada inançlar, din insanları, ibadet yerleri, hak, adalet ve hukuk konuları ile ilgili beklenmedik, şaşırtıcı gelişmeler gündeme gelebilir. Adaletsizlik ve haksızlıklar karşısında insanların isyankâr tutumları ortaya çıkabilir. Ekonomik bağlamda da hesapta olmayan krizler söz konusu olabilir. Bireysel açıdan bakıldığında, kendinizi gergin hissedeceğiniz bir haftada olduğunuzu söyleyebiliriz. Uranüs ve Kova burcu temaları hayatınızda ön plana çıkacak.

ÖZGÜRLEŞME İSTEĞİ

Özgürleşmek ve değişim yaratmak için motive olacaksınız. Ancak değişimi yaratmak için koşulları fazla zorlarsanız, yıkıma sebep olabilirsiniz. 19 Ocak günü güneşin kova burcuna geçmesi ile birlikte bu ihtiyacınız daha da artacak. 20 Ocak günü Merkür ile Ay düğümleri arasında olumlu etkileşim olacak. Dünyada iletişim, haberleşme, ticaret, sosyal medya, eğitim vb. bağlamında yeni gelişmeler yaşanabilir. Hayatınızda karşınıza çıkacak kişiler yeni kararlar almanıza vesile olabilirler. Yeni bir eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Sözleşmelerle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ancak aynı gün Mars ile Uranüs birbiriyle kavuşacaklar. Bundan dolayı girişimlerinizde istikrarı yakalamanız kolay olmayabilir. Fevri ve sabırsız hareket ederseniz, hedefe ulaşmanız mümkün olmayabilir. Kaza bela konusunda da temkinli olmalısınız. Rakiplerinizle ilgili şaşırtıcı gelişmeler yaşamanız da söz konusu olabilir.

GERİLİM YÜKSELİYOR

Dünyada bazı ülkeler arasında aniden gerilim yükselebilir. Savaş rüzgarları esebilir. Bazı ülkelerde depremler, yangınlar, patlamalar söz konusu olabilir. Değişim rüzgarlarının sert eseceği bu haftada; yerinde zamanında ve dozunda değişim yaratmanızı öneriyorum. Yani doğru konuyla ilgili, doğru zamanda ve doğru şiddette değişime vesile olmanız gerekiyor. Sabırsızlık, fevrilik, sakarlık, dikkatsizlik sonucu istenmeyen durumlar ortaya çıkabilir. Dengenizin sağlam olduğu güzel bir hafta diliyorum.

KOÇ

Sağlığınızla ilgili konulara odaklanabilir ve bu alanda önemli kararlar alabilirsiniz. Bu hafta duygularınızın ön planda olacağı bir zaman dilimi. Melankolik olma içe çekilme ve duygularınızın ön planda olması mümkün. Maddi kaynaklarınızı sorgulayabilir ve yeni kazanımlar için araştırmalar içerisinde bulunabilirsiniz. Arkadaşlarınız arasında bazı hayal kırıklıkları veya iletişim sorunları oluşabilir. Sevdiklerinize gereğinden fazla değer verdiğinizi ve bu değerin karşılığını özellikle de kötü günlerde alamadığınızı düşünebilirsiniz.

BOĞA

Yeni başlayan dönemde girişimler, riskli işler ve sanatsal konularda öne çıkan projeleriniz olacak. Çok fazla sporu abartmayın yaparken de dikkatli olun bazı spor sakatlıkları yaşayabilirsiniz. Karşınıza çıkacak iş ve aşk fırsatlarından en etkili şekilde değerlendirebileceğiniz bir dönem diyebiliriz. İç dünyanız hassas olabilir. 20 Ocak'ta Güneş’in Kova burcuna geçişi ile birlikte iş hayatınızda bazı değişimler yaşayabilirsiniz. Aile ile ilgili işleriniz devrede olacak. Özellikle bazı ev, emlak işleri olabilir. Aile büyükleriniz ya da patronlarınızla bu dönemde anlaşmanız pek kolay olmayacak. Yanlış anlaşılmalara dikkat etmelisiniz. Ani tepkiler vermekten kaçının.

İKİZLER

Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir zaman dilimi. İş güç düşünürken kendinizi ihmal edebilirsiniz. Arkadaşlarınız sosyal çevreniz ve kariyeriniz ile ilgili hareketli zamanlar. Korona olduğunu unutmayın sosyalleşmek isterken farklı durumlar yaşanmasın. Bu aralar iletişim konusunda oldukça şanslısınız bu nedenle özel hayatınız ve ortak yapacağınız işlerde bu şans sizi destekliyor. 20 Ocak’ta Güneşin Kova burcuna geçmesi ile birlikte uzak yerler dini inançlar, yüksek öğrenim akademik çalışmalar veya felsefi konular gündeminiz olabilir. İyimser ve hayata gülen gözler ile bakacağınız bir zaman dilimi tadını çıkarın. Sizinle aynı fikirde olmayan kişilere karşı daha sabırlı olmalısınız. Fikirlerinizi sağlam bir temele oturtacak ve kalıcı adımlar için uygun şartları oluşturabileceksiniz.

YENGEÇ

Birikimleriniz ve paranız için oldukça kolay bir şekilde organize olabileceksiniz. Özellikle finansal konularda şansınız yaver gidecek. Bir seyahate çıkabilirsiniz ve bu seyahat sonunda yeni bir parasal imkân bulabilirsiniz. Partnerinizle bazı konularda anlaşmazlık yapabilirsiniz fakat bunları kısa sürede çözeceksiniz. Kariyer ve aile arasında kalmanız olası. 20 Ocak’ta Güneş’in kova burcuna geçmesi ile birlikte her türlü ortaklı işler miras alacak verecek veya hukuksal işlemleriniz gündeminizi meşgul edebilir. Özel hayatınızda canlılık olabilir ve bazı bilinmeyen konulara merak sarabilirsiniz. Eğer bekarsanız yeni bir ilişki kapıda. Yeni başlayan haftayla beraber eğlence, aşk ya da çocuğa dayalı bazı konularda işlerinizi kolayca halledebileceksiniz. Özel hayatınızdaki kişiyle bir süre anlaşmak da zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar ile birlikte destek vereceğiniz ihtiyaç sahipleri olabilir ve bu konu sizi mutlu edebilir.

ASLAN

Hayatınıza dair önemli girişimler ve başlangıçlar sizi aktif bir hayata yönlendirecek. Kariyer hayatınızda güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Uzak yerler ile ilgili işlemler, almak yada katılmak istediğiniz eğitimler gündeminiz olabilir. Sevdiğiniz kişinin yaşamındaki bazı değişimler sizin de hayatınızı etkileyebilir. Önceliklerinizi iyi belirlemeniz gereken bir döneme giriyorsunuz. Vaktinizi boşa harcamamalısınız. 20 Ocak’ta Güneş’in kova burcuna geçmesi ile birlikte her türlü ikili ilişkilerinizde sonuçlanmasını istediğiniz güzellikler yaşayabilirsiniz. Aşk geliyor sanki! Planlı bir şekilde gitmelisiniz bu şekilde kariyerinizde de yükseleceksiniz. Parasal konular, yatırımlarınız ve birikimleriniz artabilir. Geri planda tuttuğunuz bazı işlerinizde enerjiniz yükselecek. İçinizde yükselen güçle beraber zorlukların ve ağır işlerin altından kolayca kalkabileceksiniz.

BAŞAK

Haftaya ikili ilişkiler ve ortaklık konuları ile başlıyorsunuz. Yurtdışı bağlantılı işler veya iş görüşmeleri yaşayabilirsiniz. İşsiz Başaklar için güzel fırsatlar olabilir değerlendirin. Mahkeme, banka ile ilgili işlemler, miras, alacak verecek davaları gündeminiz olabilir. Paranızı iyi değerlendirmek için destek alabilirsiniz. İlişkilerinizde kendinize karşı dürüst olmayı öğrenmelisiniz. Detaylara takılıp kalmayın ve sağlığınızı ihmal etmeyin. Sakin olmayı ve sağlığınızı korumayı öğrenmelisiniz. Manevi açıdan kendinizi daha mutlu ve şanslı hissedeceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Karşınıza bir sürü fırsat çıkabilir. Bu fırsatları iyi değerlendirmeli ve kullanmalısınız. Bu hafta kendinizi bazı konularda biraz geri planda tutabilirsiniz. İş yaşamınızda beklenmedik kopuşlar ve sonlanmalar da yaşanabilir. Elinizden fazla bir şey gelmiyor bu nedenle de kendinizi yıpratmayın.

TERAZİ

Etkili ve kuvvetli iletişim yeteneğinizi kullanarak sosyal çevrenizi iyi bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeli ve kendinizi zorlamaktan kaçınmalısınız. Özellikle meditasyon ve yoga gibi konulara yönelerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bu aralar kişisel isteklerinizi ön plana çıkıyor. Çocuklarınız ile zaman geçirmek veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak ve eğlenceli zamanlar geçirmek için güzel zamanlar. Aşık olabilir keyifli zamanlar yaşayabilir ve hayatın tadını çıkartmak isteyebilirsiniz. Ekip çalışmalarında güçlü adımlarla ilerleyebilirsiniz. Organizasyon çalışmaları yapabilirsiniz ve bu çalışmalarda bazı değişimler meydana gelebilir. Kariyer hayatınızda işlerinizi daha kolay ve etkili bir şekilde çözmeye başlayabilirsiniz. Sosyal ortamlarda ve kalabalık davetlerde yani toplum önünde sevdiğiniz insanla ya da ailenizle olan ilişkilerinizde bazı sorunlar çıkabilir.

AKREP

Çocuklarınız veya onlara yönelik durumlar ile haftaya yapacağınız başlangıç hobileriniz sevgi dilinizi kullanmanız ile tatlı günler yaşamanıza olanaklar sağlayabilir. Birlikte iş yaptığınız kişiler ile ilişkilerinize dikkat etmenizde fayda var. Bu dönem bankalar ile ilgili işlem alacak-verecek ortaklı yatırımlar gündeminiz olabilir. Yabancılarla yapılacak bazı işler ortaya çıkabilir. Yurtdışı seyahat planları yapılabilir. Az tanıdığınız kişilere faydanız olabilir. Kariyer ve iş hayatınızda yeni oluşumlar olacak. Sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla görüşmeleriniz artıyor. Yoğun bir telefon trafiği yaşayabilirsiniz. Eğitiminize önem verebilirsiniz. Ev hayvanınız var ise ilgilenebilir veya bir minik dost sahiplenebilirsiniz.

YAY

Bugünlerde kafanız dağınık. Aile konuları gündeminizi meşgul ediyor olabilir. Ev alım satımı, emlak işleri olabilir ve bu konular hakkında çalışmalar yapabilirsiniz. Biraz kendinize gelmeniz ve iç dünyanıza dönmeniz gerekiyor. Sevdiklerinizle bir arada olacağınız günler yakında. Sevdiklerinizi kırmamak için fazla fedakarlık yapıyorsunuz. Biraz kendinize de özen göstermelisiniz.

Siz gezmeyi seven sevgili yaylar hafta sonu için güzel bir yolculuk yapabilir ve dinlenmek yalnız başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Yalnız kalmayın ve sevdiğiniz ile eğlenceli zamanlar geçirmenin tadını çıkarın. Hayat size bunu sunacak. Hep başkalarını mutlu etmeye çalışmamalısınız. Siz sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu gelişme ile hayatınızda yeni bir döneme giriyorsunuz.

OĞLAK

Derin düşüncelere dalmayı seviyorsunuz. Ama endişe ettiğiniz konuları fazla büyütmenize gerek yok. Ailenizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bazı yanlış anlaşılmalar olabilir bu nedenle sevdiklerinizi kırmamaya özen göstermelisiniz. Ekonomik özgürlüğünüzü alıyorsunuz. Hatta kendinize minik bir hediye bile alabilirsiniz. Kendi kazanımlarınız ile ilgili gündemleriniz olabilir. Üreteceğiniz verimli olacağınız bir hafta. Yakın zamanda sürpriz bir yolculuk,Kısa bir seyahat planı yapabilirsiniz. En yakın dostlarınızdan biri hakkında bilmediğiniz bir sır öğreneceksiniz. Bu sizi çok şaşırtacak. Yeni şeyler keşfetmeyi sevdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yeni arkadaşlıklar ya da yeni hobiler gündeme gelebilir. Eğitim konularına ağırlık verebilirsiniz.

KOVA

Maddi kazanımlarınızı gözden geçireceğiniz farklı kazançları için çalışmalara başlamak isteyeceğiniz bir hafta. Kardeşler, yakın akrabalar ile görüşmek isteyebilir veya bir konuda yardımcı olabilirisiniz. Minik bir seyahat söz konusu olabilir. Bazı ailevi konular gündeme gelebilir. Israrcı olmamalı ve sabırlı davranmalısınız. Aşk hayatınızda değişim vakti. Bu değişim olumlu yönde olacak. Etrafınıza ışık saçmaya başlayacağınız, yönetim yeteneklerini gösterebileceğiniz, otorite kişilerden destek göreceğiniz zamanlar. Keyfini çıkarın. Eğer bir ilişkiniz varsa işler ciddiye binebilir. Bekarsanız evlilik kapıda. Kariyer planlarınızı es geçmeyin. Bu dönem hem aşk, hem de kariyer anlamında oldukça şanslısınız. Sevdiklerinizle bazı planlar yapabilirsiniz. Küçük geziler ya da kendi aranızda bir davet gibi organizasyonlar görünüyor.

BALIK

Bu ay sizin için eğlence ve şans ayı olacak. Elinizi attığınız her işte başarılı olacaksınız. Yeni dostluklar edinebilirsiniz. Kardeşiniz varsa onunla ilgili bazı sorunlar gündeme gelebilir. Haftanın üçüncü gününe özellikle dikkat etmelisiniz. Gördüğünüz rüyalar sizlere mesaj iletiyor olabilir.

Sağlığınıza dikkat etmenizde fayda var. Bazı küçük ev kazaları yaşayabilirsiniz. Dönem dönem kendinizi sıkılmış ve bunalmış hissediyorsunuz. Bu durum geçici. Meditasyon ve yoga gibi alanlara yönelerek kendi iç dünyanızın sesini dinleyebilir ve rahatlayabilirsiniz. Kişisel gelişim konularına ilgi duyuyorsunuz. Belli bir alanda kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

