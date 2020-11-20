Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Akrep aşk enerjisinde

21 Kasım günü Venüs Akrep Burcu'na geçiyor. İkili ve sosyal ilişkilerde güç savaşlarına açık bir süreç başlıyor. Mümkün olduğunca takıntı ve paranoyadan uzak durmanız gerekiyor. Kıskançlık, kin ve intikam arzularının da dizginlenmesi gereken bir hafta sizleri bekliyor. Aksi takdirde ilişkiler bitme noktasına gelebilir. Bunların yanı sıra ilişkilerde saklanan sırlar ve ihanetler su yüzüne çıkabilir.



ŞOKE EDİCİ GELİŞMELER

Krizleri makul bir şekilde yönetmeniz gerekiyor. Meditasyon gibi kendinizi rahatlatacak ve içinizdeki derinliği keşfetmenizi sağlayacak teknikler uygulayabilirsiniz. Özellikle 27 Kasım günü Venüs ile Uranüs arasındaki zorlayıcı etkileşim devreye girerken, ilişkilerde ani ve şok edici gelişmeler yaşanabilir. Skandallar gündeme gelebilir. Bitmez denilen ilişkiler bile bitme noktasına gelebilir.



Akrep Burcu'nda hareket etmekte olan Merkür ile Neptün arasında 24 Kasım günü olumlu etkileşim olacak. Kendinizi oldukça ilham dolu hissedebilir, problemlere çözümler üretebilirsiniz. Sezgileriniz ile mantığınızı bir arada kullanmanız mümkün olacak. Ruhsal çalışmalara vakit ayırmak için ideal günlerde olacaksınız. İdeallerinize yönelik önemli kararlar alabilirsiniz.

KISITLAMALAR ARTABİLİR

27 Kasım günü ise Merkür ile Plüton arasında olumlu etkileşim olacak. Tüm hayatınızı dönüştürecek kararlar alabilirsiniz. Önemli bir sözleşmeye imza atabilirsiniz. Olayları derinlemesine analiz edebilir, daha önce fark etmediğiniz bazı gerçekleri idrak edebilirsiniz. 25 Kasım günü Güneş ile Satürn paralel olacaklar. Kendinizi baskı altında ve kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Dünyada salgına yönelik kısıtlanmalarla ilgili artış olabilir. Ayrıca liderlerin yoğun eleştiriye maruz kalması söz konusu olabilir. Uluslararası arenada diplomatik ilişkiler ile ilgili beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bazı skandallar ortaya çıkabilir. Ayrıca bazı ünlü sanatçılar ile ilgili vefat haberleri gündeme gelebilir. Olayların hızlı gelişeceği bu haftada sizlerin dengede olmasını diliyorum.



KOÇ



Bu haftadan itibaren hayatınızda değişim rüzgârları esecek. Özellikle maddi kaynaklarınızla ilgili yeniliklere açık olmalısınız. Yatırım yapmakla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Hafta sonu yalnızlığın tadını çıkaracaksınız. Hayal gücünü sınır tanımayacak. Hafta başı yeni girişimlerimiz olabilir. Kendinizi cesur ve girişken hissedeceksiniz. Salı gününden itibaren harcamalar ve yatırımlar gündemde olabilir. Hafta sonuna doğru iletişim trafiğinizi yoğun olacak.

BOĞA

Değişime daha açık olacaksınız. Hayatınızda beklenmedik gelişmeler olabilir. Garantici davranmaktan vazgeçmelisiniz. Hafta sonu arkadaşlarınızla irtibatta olabilirsiniz. Üyesi olduğunuz kulüp ve derneklerle ilgili haberler gelebilir. Hafta başı yalnızlığın tadını çıkararak yeni projeleri değerlendireceksiniz. Salı gününden itibaren daha aktif olacaksınız. Hayatınızda neyi değiştirmeniz gerektiği ile ilgili fikirler aklınıza düşecek. Sürprizler karşınıza çıkacak. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde olacak.



İKİZLER

İçinde bulunduğumuz dönemde bazı insanların hayatınızdan çıkması gerektiğine karar verebilirsiniz. Bağımlılık geliştirdiğiniz kişiler ve durumlarla ilgili daha gerçekçi davranacaksınız. Aklınıza daha önce hiç gelmeyen fikirler gelebilir ve hayatınızda değişimi yaratabilirsiniz. Hafta sonu hedeflerinizle ilgili değerlendirme yapacaksınız. Hayatınızdaki otorite figürleri ile iletişime geçebilirsiniz. Onlardan fikir alabilirsiniz. Pazartesi günü arkadaşlarınızdan haberi alacaksınız. Salı gününden itibaren yalnız kalmayı tercih edebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinizi çok daha aktif hissedeceksiniz. Sözleşmelerle ilgili konular gündeminize gelebilir.



YENGEÇ

Sosyal çevrenizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Eski arkadaşlarınızdan haberi alabilirsiniz. Veya bir arkadaşınızın başına gelen sıra dışı bir durum ile ilgili çözüm üretmeniz gerekebilir. Hafta sonu yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili konular gündemde olabilir. Pazartesi günü kariyerinizle ilgili gelişmeler olacak. Daha cesur davranacaksınız. Salı gününden itibaren sosyal çevrenizin desteğini alacaksınız. Yeni hayaller peşinden gitmek isteyebilirsiniz. Hafta sonuna doğru kendinize daha fazla vakit ayırabilir ve yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmalısınız.



ASLAN

Kariyerinizle ilgili enteresan gelişmeler olacak. Yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir. Otorite figürleri ile iletişim kurarken sürprizler karşınıza çıkabilir. Yeni bir iş ile ilgili bir teklif alabilirsiniz. Hafta sonu kredi borç alacak konuları ile ilgili kararlar alabilirsiniz. Gizlenmiş bazı konular ortaya çıkabilir. Pazartesi günü eğitim hayatınız gündeminizde olacak. Hukuki konulara çözüm üretebilirsiniz. Salı gününden itibaren geleceğe dönük planlar yapacaksınız. Hafta sonuna doğru arkadaşlarınızla irtibatta olacaksınız. İlişkilerinizde daha dikkatli olmanız gereken bir haftadasınız.



BAŞAK

Hayatınızda yeni bir ufuk açılacak. Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Eğitim hayatınızda beklenmedik bir sürprizle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hafta sonu ilişkiniz gündeminizde olacak. Ortaklarınızdan haber alabilirsiniz. Pazartesi günü riskli ve tehlikeli aktivitelerden uzak durmalısınız. Şüpheci davranmamanız gerekiyor. Salı gününden itibaren uzak akrabalarınızdan haber almanız mümkün görünüyor. Hafta sonuna doğru kariyeriniz ön plana çıkacak. Sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir haftadasınız.



TERAZİ

Maddi kaynaklarınızla ilgili önemli değişimler yaşayacaksınız. Kredi borç alacak konuları ile ilgili zorlanmanız söz konusu olabilir. Eşinizin maddi durumuyla ilgili olarak da istikrarsızlık ortaya çıkabilir, bundan dolayı harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Gereksiz harcamalardan kaçınmanızı öneriyorum. Hafta sonu günlük rutin işlerinize vakit ayıracaksınız. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili haberler alabilirsiniz. Pazartesi günü yakın ilişkileriniz gündemde olacak. Ortaklarınızla ilgili bir karar alabilirsiniz. Salı gününden itibaren riskli aktivitelerden uzak durmalısınız. Hafta sonuna doğru eğitim hayatınızla ilgili konular aklınıza düşecek. Aşk hayatınızda sorumluluk almanız gereken bir dönemdesiniz.



AKREP

Sürpriz bir evlenme kararı alabilirsiniz. Yeni bir ortaklığa girebilirsiniz. Karşınıza sözleşme fırsatları gelebilir. Ancak ilişkilerde istikrarı korumak için özen göstermelisiniz. Rekabeti açık olduğunuz bir dönemdesiniz. Hafta sonu hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Sevgilinizle romantik dakikalar geçirebilirsiniz. Pazartesi günü halletmeniz gereken işler olacak. Diyete başlamak için uygun bir zamanda olacaksınız. Hafta sonuna doğru maddi konular gündeminizde yer tutacak. Ev emlak konuları ile ilgili kararı almanız gerekebilir.



YAY

Bu haftadan itibaren sağlığınıza daha fazla özen göstermeniz gerekiyor. Bağışıklığınızı yüksek tutmak için spor yapabilirsiniz ve beslenmenizi dengeleyebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Maddi konularda daha fazla sorumluluk almanız gerekiyor. Hafta sonu ailenizle vakit geçireceksiniz. Yeni projelerinizde onlardan destek görebilirsiniz. Pazartesi günü aşk hayatınız gündeminizde olacak. Yaratıcılığınız yüksek olacak. Salı gününden itibaren günlük işleriniz ön plana çıkacak. Hafta sonuna doğru ortaklıklarınız ile ilgili karar alabilirsiniz.



OĞLAK

Sürpriz bir aşk ilişkisine başlayabilirsiniz. Sevgiliniz varsa onunla ilgili beklenmedik gelişmeler olabilir. Yeni hobiler edinebilirsiniz. Yaratıcı projelere imza atabilirsiniz. Hafta sonu kuzenlerinizden haber alabilirsiniz. İletişim konuları ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlama kararı alabilirsiniz. Pazartesi günü evde vakit geçirmeyi tercih edeceksiniz. Evinize yeni bir düzenleme yapabilirsiniz. Salı gününden itibaren yaratıcılığınız çok yüksek olacak. Hafta sonuna doğru günlük rutin işlerinizi halletmeniz gerekecek. Sağlığınızla ilgili konuları daha ciddiye alacaksınız. Maddi konularda sorumluluklarınız artıyor.



KOVA

İçinde bulunduğunuz dönemde ailenizle ilgili beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ev emlak konularıyla ilgili sürprizler devrede olabilir. Ev içi kazalar konusunda dikkatli olmalısınız. Hafta sonu maddi konular gündeminizde olacak. Yatırım yapmak konusunda yeni bir fikriniz olabilir. Pazartesi günü iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Hayatınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Salı gününden itibaren ev içi huzura önem vereceksiniz. Hafta sonuna doğru aşk hayatınız hareketleniyor. Genel olarak hayatınız yeniden yapılanıyor.



BALIK

Hayatınızda yepyeni kararlar alacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili sürprizler söz konusu olabilir. Yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeşlerinizden önemli haberler alabilirsiniz. Hafta sonu son derece yaratıcı olacaksınız. Yeni projelerinizle ilgili fikirler aklınıza gelebilir. Pazartesi günü evde vakit geçirmekten keyif alacaksınız. Salı gününden itibaren iletişim trafiğiniz yoğun olacak. Hafta sonuna doğru aileniz ile ilgili gelişmeler olacak. Genel olarak hayatın içinde daha cesur ve daha gerçekçi hareket edeceğiniz bir dönemdesiniz. Yeniliklere adapte olma konusunda çok başarılısınız.



UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ

