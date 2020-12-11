Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Balık ve Boğa aşkta en şanslı günlerinde

Astrolojik açıdan müthiş yoğun bir hafta bizleri bekliyor. 13 Aralık günü Merkür ile Neptün arasındaki zorlayıcı etkileşimle beraber, kafanız karışabilir. Karar almakta zorlanabilirsiniz. Gerçekçi hareket etmezseniz, ileride aldığınız kararlardan pişmanlık duyabilirsiniz. Odaklanmakta zorlanabilirsiniz, eğitim hayatınızda kendinizi kaybolmuş hissedebilirsiniz. Unutkanlık ve dalgınlıktan kaynaklanan hatalar yapabilirsiniz.



EN ÖNEMLİ TUTULMA

14 Aralık günü ise yılın en önemli güneş tutulması gerçekleşecek. Yay burcunda Merkür kavuşumlu gerçekleşen bu tam güneş tutulmasında önemli tohum atılacak. 21 Aralık günü 615 yıl sonra kova burcunda kavuşacak olan Jüpiter ile Satürn’ün etkisi ile bu tutulmanın etkileri iç içe geçecek. Yeni dünya düzeninin tohumları atılırken, bir yandan kova çağının fragmanı devreye girmeye başlayacak. Önümüzdeki 20 yıl boyunca bilim, teknoloji, uzay, değişim, reform ve özgürleşme bağlamında müthiş gelişmeler olacak. Özellikle 2021 yılında geçmişe tutunmak isteyenler ile geleceğe koşmak isteyenler arasında uçurum büyüyecek.

UMUT VE ADALET

Aralık ayı tabi ki sadece bunları anlatmıyor. Yay burcundaki bu tutulma ile beraber dünyada inanç, umut, adalet, uluslararası seyahatler vb. konularla ilgili çok mühim gelişmeler olabilir. İnançlara yönelik yerler ile ilgili beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Uluslararası hukukla ilgili krizler yaşanabilir. Tutulma günü etkili olan Merkür Neptün karesi ise; yalan bilgi ile doğru bilgi arasındaki ayrımın iyi yapılması gerektiğini vurguluyor. 14 Aralık günü Venüs ile Jüpiter arasında olumlu etkileşim var. Kendinizi umutlu ve şanslı hissedebilirsiniz. Akışta hareket etmeniz daha kolay olacak. Bir ilişki başlangıcı da söz konusu olabilir.

KALICI İLİŞKİLER

15 Aralık günü Venüs ile Satürn arasındaki olumlu etkileşim ise, başlayan ilişkinin kalıcı olma ihtimalini güçlendiriyor. 15 Aralık günü Merkür ile Mars arasındaki olumlu etkileşimle beraber, hayatınızla ilgili cesur kararlar alabilir ve önemli bir girişimde bulunabilirsiniz. Aynı gün Venüs yay burcunda geçerek, ikili ve sosyal ilişkilerde daha dinamik, cesur ve samimi etkilerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Haftanın en önemli vurgusu ise Satürn’ün kova burcuna geçmesi olacak. Yaklaşık iki buçuk yıl bu burçta seyahat ederken, dünyada değişim, özgürleşme, ilerleme, reform, bilim ve teknoloji bağlamında radikal bir yeniden yapılanma sürecinin yaşanmasına aracı olacak. 2021 yılının ayak sesleri bu hafta duyulurken, hayatınızda geçmişe ait olan gerekli tecrübeleri yanınıza alıp, geleceğe doğru yolculuğa çıkma zamanınız geliyor. Doğru seçimleri yaparak, geleceğe hazır olmanızı diliyorum. Çünkü herkes geleceğe gelemeyecek.

KOÇ

Bu hafta girişimlerinizle ilgili kendinizi engellenmiş hissedebilirsiniz. Daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Korkularınızı rağmen doğru girişimde bulunursanız hedefinize ulaşacaksınız. Ailevi konularla ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yeni projelerinizde ailenizden destek görebilirsiniz. Günlük rutin işlerinizle ilgili gerçekçi kararlar vermeniz gerekiyor. Yanınızda çalışan kişileri memnun etmeniz hedeflerinize daha kolay ulaşmanızı sağlayacak. Bundan dolayı onlarla bir orta nokta bulmalısınız. Yeni bir evcil hayvan almaya karar verebilirsiniz. Size şans getirecek.

BOĞA



Gizli düşmanlıklar konusunda daha dikkatli hareket etmelisiniz. Hayatınızda size fikir veren insanlar kafanızın karışmasına sebep olabilir. Kararlarınızı tek başınıza almanız daha büyük bir fayda var. Bağımlılıklarımızdan arınmak için daha kararlı hareket etmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Ancak beklentilerinizi çok yüksek tutmamanız gerekiyor. Eğer yüksek beklentiler içinde olursanız, daha sonra hayal kırıklığına uğrayabilirisiniz. Yakın çevrenizle ilişkilerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Onların desteğini hissedebilirsiniz. Yurt içi seyahatlerde tanışacağınız kişiler size yardımcı olabilir.

İKİZLER



Sosyal ilişkilerinizle ilgili bazı problemler gündeme gelebilir. Bazen arkadaşlarınızla aranız bozulabiliyor. Üyesi olduğunuz kulübe derneklerle ilgili tatsız gelişmeler yaşanabilir. Mümkün olduğunca çevreyi aldırmadan hareket etmeniz gerekiyor. Yoksa kendinizi gereksiz tartışmalar içinde bulabilirsiniz. Maddi konularla ilgili olumlu gelişmeler devreye girecek. Yeni yatırım yaparken kendinize çok daha şanslı hissedebilirsiniz. Hazır para gelirken gerçekçi yatırımlar yapmanızı öneriyorum. Ailevi konularda yaşanacak gerilimleri kafanıza takmazsanız kendi kararlarınızı daha rahat alabileceksiniz. Mümkün olduğunca geçmişe dönük kararlarınızı sorgulamanız ve yeni kararlar almanız gerekiyor.

YENGEÇ

Kariyerinizle ilgili önünüze çıkacak olan engelleri cesaretle aşmanız gerekiyor. Yeni hedefler belirleyebilirsiniz ancak bu hedeflere giderken korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Hayatınızdaki otorite figürleri ile olan ilişkilerinizde bazı problemler gündeme gelebilir. Alıngan davranmadan karşı tarafı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Böylece ileride daha başarılı olacaksınız. Aşk konusunda şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Hayallerinizin peşinden giderken sosyal çevrenizin desteğini hissedeceksiniz. Yeni hayaller belirleyebilir ve onlara doğru cesaretle yol alabilirsiniz.



ASLAN



Yurtdışı bağlantılı işlerinizle ilgili problemler karşınıza çıkabilir. Bunları soğukkanlılıkla çözmeniz gerekiyor. Uzak akrabalarınızdan aldığınız haberler biraz canınızı sıkabilir. Mümkün olduğunca Akışta hareket etmeniz gerekiyor. Hukuki konularla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Yeni bir eğitime başlamakla ilgili önemli bir karar alabilirsiniz. Yaratıcılığınız sayesinde hayatınızdaki problemleri daha etkin bir şekilde çözeceksiniz. Maddi konulara yönelik olarak gerçekçi yaklaşımlarda olmalısınız. Yatırımlarınızle ilgili aşırı risk almamanızı öneriyorum. Biraz beklemek belkide daha doğru bir karar almanızı sağlayabilir.

BAŞAK



Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili önünüze çıkacak olan engelleri açmanız gereken bir haftadasınız. Kredi alacaksınız gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Birine borç verirken de aynı şekilde makul olmalısınız. Ortak yatırımlarla ilgili bu haftanın geçmesini beklemenizi öneriyorum. Yanlış karar almanız söz konusu olabilir. Kararlarınız da aşırı riskten uzak durmalısınız. Sosyal çevrenizle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Danışacağınız kişiler hayatınızda yeni bir ufuk açabilirler. Böylece hayallerinizi daha rahat bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

TERAZİ



İlişkilerinizle ilgili sorunları çözmeniz gerekebilir. Bu sorunları çözerken daha cesur hareket etmeniz gerekiyor. Aksi taktirde kendi isteklerinizi yok saymış olacaksınız. Ve ileride bu sizin huzursuz hissetmenize sebep olabilir. Evliliğinizi kurtarmak için insiyatif kullanmanız gerekebilir. Aynı zamanda ortaklıklarınızla ilgili bazı problemlerin çözümü için insiyatif kullanmanız gerekebilir. Sözleşmelerle ilgili makul davranmanız gereken bir haftadasınız. Kariyerinize yönelik olumlu gelişmeler devrede olacak. Hayatınızdaki otorite figürlerinden destek göreceksiniz. Bağımlılıklarınızdan arınmak için girişimde bulunabilirsiniz.

AKREP



Sağlığınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Kendinize daha iyi bakmanız gerekiyor. Bedeninizin arınması size iyi gelecek. Böylece çalışma hayatınızda da daha aktif hareket edeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerle ilgili problemleri çözerken sağduyulu olmanız gerekiyor. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde ilgili oldukça avantajlısınız. Yeni atılımlar yapabilirsiniz. Ayrıca hayatınızdaki hukuki problemleri çözümlemek için insiyatif kullanabilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki bazı kişiler kafanızın karışmasına sebep olabilir. Başkalarından beklemek yerine kendi işlerinizi kendinizin halletmesi gerekiyor.

YAY



Aşk hayatınızla ilgili bazı problemleri çözmeniz gerekebilir. Sevgilinize daha fazla vakit ayırmanız gerekiyor. Ayrıca çocuklarınızın sorunlarıyla ilgilenmek için insiyatif kullanabilirsiniz. Yaratıcılığınızı ortaya koymak için daha fazla sorumluluk almanız gereken bir haftadasınız. Ayrıca maddi kaynaklardan yana şanslı olacaksınız. Hayatınızda yeni ortak yatırım fırsatları gündeme gelebilir. Ancak bu konularda aşırı risk almaktan kaçınmalısınız. Kariyerinizle ilgili abartılı beklentiler içinde olursanız daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirisiniz. Yeni hedefler belirlemeniz gerekebilir.

OĞLAK



Ailevi sorunlarla ilgili insiyatif kullanmanız gerekebilir. Emlak konularına yönelik karar alırken zorlanabilirsiniz. Belki de bu kararları daha sonra almanız size daha fazla fayda getirebilir. Ev içi kazalar konusunda temkinli olmalısınız. Dalgınlık sakarlık yapmanıza sebep olabilir. İlişkilerinizde oldukça şanslı olduğunuz bir dönemdesiniz. Yeni bir ilişki fırsatı kapınızı çalabilir. Ya da yeni bir ortaklığa adım atabilirsiniz. İşinizle ilgili önünüze önemli sözleşme fırsatları gelebilir. Ancak aşk hayatınız ile ilgili karar alırken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

KOVA



Kardeş ve kuzen ilişkileri ile ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu sorunları çözerken sağduyulu hareket etmeniz gerekiyor. Hayatınızı değiştirmeye yönelik aldığınız kararlarla ilgili sorumluluk almanız gerekiyor. Yeni bir eğitime başlamak hayatınızdaki değişimi yaratabilir. Ancak kar ve zarar hesaplarını iyi yapmanız gerekiyor. Yurtiçi seyahatlerle ilgili bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunları çözümlerken sakin olmanızı öneriyorum. Günlük rutin işlerinizden maksimum fayda elde edeceksiniz. Yanınızda çalışan kişilerden destek görebilirsiniz. Paylaşılan maddi kaynaklarla ilgili karar alırken aşırı risk almamalısınız. Daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

BALIK



Maddi konularla ilgili bazı problemleri halletmeniz gerekebilir. Özellikle yatırım yaparken daha gerçekçi hareket etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde daha sonradan hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınızda şanslı olduğunuz bir dönemden geçiyorsunuz. Yeni hobiler edinebilir ve yaratıcılığınızı maksimum düzeyde ortaya koyabilirsiniz. Çocuklarınızla ilgili olumlu gelişmeler devreye girebilir. Ancak ortaklık konularında abartılı beklentiler içinde olmamalısınız. Daha sonradan hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Önünüze gelen sözleşme fırsatlarını dikkatli bir şekilde değerlendirin.

UZMAN ASTROLOG BARIŞ ÖZKIRIŞ