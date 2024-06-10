Haftalık burç yorumları merak ediliyor. Yeni haftada hangi burç nelere gebe.... Yeni haftanın şanslı burçları neler? Astrolog Özlem Recep yeni haftanın burçlarını sizler için yorumladı.

Merhabalar,

Bu hafta Mars Pluton karesi etkin özellikle hafta başında olası krizlerin içerisinde olmak, elektrik kesintileri ve motorlu araçlarda oluşabilecek hasarlara karşı temkinli olmalıyız. Hafta sonuna doğru yer ve toprak hareketlerinin artacağı günlerden geçiyor olacağız.

Bu hafta özellikle haftasonu Betelgeuse yıldızı etkin olacak. Betelgeuse yıldızı kadının eli, Fatma Annemizin eli olarak nitelendirilir. Kadından gelecek iyilik ve güzelliğin bizi bulduğu özel zamanlardan geçeceğiz. Bu süreç içerisinde doğayla temas etmek, sokak hayvanlarına mama vermek, kadınlara destek olmak umulmadık iyiliklerle ödüllendirilmemize vesile olacaktır.

İşte, Astrolog Özlem Recep'ten sizler için haftalık burç yorumları...

Bu hafta aynı zamanda Mars gezegeni Boğa burcuna geçiş yaptı.

Önümüzdeki 45 gün boyunca yiyelim, içelim, para harcayalım, aman dünyaya 1 kere geldik canımız sağ olsun diyerek para harcamaya meyilli bir dönem anlatılıyor olacak.