Bu hafta burçların mesajı ne?

Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı ne? Haftalık burç yorumları merak ediliyor. 21-27 Haziran haftasında burçları neler bekliyor? Astrolog Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını sizler için kaleme aldı.



BU HAFTA BURÇLAR



Koç'lar için sürpriz seyahatler varken İkizler iş hayatında güzel gelişmeler yaşayacak. Terazi'ler dedikoducu insanlardan uzaklaşırken Balık'lar hayalini kurduğu projeyi hayata geçirecek.

Astrolog Dr. Şenay Devi'den 21-27 Haziran haftalık burç yorumları...

KOÇ: Bu hafta içsel olarak hissettiğiniz birçok iş ve görüşmeyi gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. İşiniz gereği kuracağınız bağlantılarla sürpriz seyahatler gündeminize gelebilir. Cesaretli davranın ve şansınızı değerlendirin. Özel yaşamınızda eşinizin gün içinde yaşadığı bir olay canınızı sıkabilir. Sağlıklı kararlar alabilmek için eşinizin üzüntüsüne ortak olun, fakat onun vermediği bir tepkiyi onun adına siz başkalarına vermeyin. Bekar Koç'lar ise arkadaşlarınızdan gelecek hoş tekliflerle karşılaşabilirsiniz.