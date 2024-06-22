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22 Haziran 2024 Cumartesi 14:34:00 - Güncelleme:22 Haziran 2024 Cumartesi 14:34:00

Haftalık burç yorumları (21-27 Haziran) Bu hafta burçların mesajı ne?

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21-27 Haziran haftalık burç yorumları merak ediliyor. Aşk, evlilik, kariyer, sağlık, para ve eğitim konularında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarını neler bekliyor. Koç'lar için sürpriz seyahatler varken İkizler iş hayatında güzel gelişmeler yaşayacak. Terazi'ler dedikoducu insanlardan uzaklaşırken Balık'lar hayalini kurduğu projeyi hayata geçirecek. İşte, Astrolog Dr. Şenay Devi'den haftalık burç yorumları...

Gökyüzünün bu hafta bizlere mesajı ne? Haftalık burç yorumları merak ediliyor. 21-27 Haziran haftasında burçları neler bekliyor? Astrolog Dr. Şenay Devi haftalık burç yorumlarını sizler için kaleme aldı.

BU HAFTA BURÇLAR

Koç'lar için sürpriz seyahatler varken İkizler iş hayatında güzel gelişmeler yaşayacak. Terazi'ler dedikoducu insanlardan uzaklaşırken Balık'lar hayalini kurduğu projeyi hayata geçirecek.

Astrolog Dr. Şenay Devi'den 21-27 Haziran haftalık burç yorumları...

KOÇ: Bu hafta içsel olarak hissettiğiniz birçok iş ve görüşmeyi gün içinde gerçekleştirebilirsiniz. İşiniz gereği kuracağınız bağlantılarla sürpriz seyahatler gündeminize gelebilir. Cesaretli davranın ve şansınızı değerlendirin. Özel yaşamınızda eşinizin gün içinde yaşadığı bir olay canınızı sıkabilir. Sağlıklı kararlar alabilmek için eşinizin üzüntüsüne ortak olun, fakat onun vermediği bir tepkiyi onun adına siz başkalarına vermeyin. Bekar Koç'lar ise arkadaşlarınızdan gelecek hoş tekliflerle karşılaşabilirsiniz.

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Etiketler : astrolof şenay devi haftalık burç yorumları koç ikizler terazi balık
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