Hafta sonu plan yapanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarılar peş peşe geldi: Sağanak bir anda bastıracak, günlerce sürecek
Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısında yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hafta sonu da etkisini sürdürecek. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur bekleniyor. İşte 14 Ekim Cuma güncel hava durumu raporu...
14 Ekim Cuma güncel hava durumu raporu yayımlandı. Buna göre sağanak yağmur, bugün dahil hafta sonu da etkisini sürdürecek. Marmara için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Niğde, Kayseri, Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın Marmara'da kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin güney kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay kıyıları ile K. Maraş'ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile gece saatlerinde Niğde ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri ile zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
YOZGAT °C, 17°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri ile gece saatlerinde düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 20°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
VAN °C, 17°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 26°C
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
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