Hafızası silindi! 43'ünde okuma yazmayı unuttu

MEMLEKETINE DÖNDÜ

Akdeniz Üniversitesi Kimya Bölümü'nden 1997'de mezun olan ve İstanbul'da makine ekipmanları üzerine is yeri açan Berat Öztürk, 6 yıl önce beyin kanaması geçirdi. Hafıza kaybına yol açan rahatsızlığı sebebiyle bir süre yoğun bakımda kalan Öztürk, yaklaşık 2 sene önce anne ve babası le kardeşlerinin de yaşadığı memleketi Ordu'ya döndü. 23 yaşındaki kızıyla yasayan Öztürk tavsiye üzerine yeniden okuma yazma öğrenmeye karar verdi.

YÜRÜMÜYE BAŞLADI

Öztürk, şimdi Altınordu Halk Eğitimi Merkezi'nde 1,5 aydır eğitim görüyor. 49 yaşındaki Öztürk, pıhtı atması sonucu beyin kanaması geçirdiğini doktorların yasamasını mucize olarak gördüğünü söyledi.

Hafızasını ve yürüme yetisini kaybettiğini anlatan Öztürk, fizik tedaviyle yeniden yürümeye başladığını anlattı.

Öztürk, okuma ve yazmayı da unuttuğunu markete gittiğinde ürün adını bilmediği için "Şu şeyi bana verir misiniz?" dediğini söyledi.

HİÇBİR ŞEYİ HATIRLAMIYOR



Sınıf öğretmeni Hikmet Pala, Öztürk'ün Üniversite mezunu olduğunu, askerliğini yedek subay olarak yaptığını, kendisine ait iş yerinde 50 kişiye istihdam sağladığını belirterek "Bu hastalığı sonrası hafızası siliniyor ve hiçbir şey hatırlamıyor. Konuşmayı bile unutmuştu" diye konuştu