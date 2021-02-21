  • BIST
    1560.34
  • Dolar
    6,9862
  • Euro
    8,4705
  • Altın
    400,0160
İstanbul
-1 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hadis, tefsir ve fıkıh alimi Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor
WhatsApp'tan bir garip hamle!
Sette pastalı kutlama
Üşengeçliği başına dert!
Helal sana muhtar!
Kediler üşümesin diye dükkanını açtı
Anlaşmazlıklar ayırdı
Mürvet Uç'tan 'Mesajı'nız var
Albüm habercisi single
Hükümsüz'ün konukları
Bugün burçları neler bekliyor? 21 Şubat 2021 pazar günlük burç yorumları
Alerjisi olanlar! Koronavirüs aşısı öncesi bu uyarılara dikkat
Bitkiler sayesinde sağlıklı yaşlanmak mümkün
iklim değişikliği hastalıkların seyrini de değiştirdi
Gaz çıkaran ev robotu
Sokaklarda yaşamıyorum
Meme kanseri 2 yıl öncesinden yakalanabiliyor
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
Bakan Soylu ismini vermişti... Soruşturma başlatıldı
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! İsrail adım adım genişliyor
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI TİHA açıklaması
Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı
Başkan Erdoğan'da yeni ABD yönetimine mesaj
Türkiye'de 7 bin 857 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti
21 Şubat 2021 Pazar 12:46:00 - Güncelleme:21 Şubat 2021 Pazar 12:46:00

Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

ABONE OL

Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınacak. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verilecek.

Etiketler : muhammed emin saraç başkan erdoğan cenaze namazı
Şarkı imzasında dostluk var

Şarkı imzasında dostluk var
Tatlıses'e izinsiz şarkı davası

Tatlıses'e izinsiz şarkı davası
Berlin Film Festivali'ne davetli

Berlin Film Festivali'ne davetli
Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı

Saat ve ayakkabı görmekten sıkıldı
Karda çocuklaştı

Karda çocuklaştı
Nikahta görüşelim

Nikahta görüşelim
Anne oğul kartopu savaşı

Anne oğul kartopu savaşı
Yemeğin lezzeti Demir'den

Yemeğin lezzeti Demir'den
Online festival

Online festival

EN ÇOK OKUNAN HABERLER